Borse europee in rosso Maglia nera a Piazza Affari

Borse europee incerte - Milano a +0 - 15% : 9.20 Apertura incerta per le Borse europee, che hanno aperto le contrattazioni in lieve rialzo sulla scia di Wall Street. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,15% e l'All Share +0,18%. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 248 punti, con rendimento del decennale al 2,8%. Londra e Francoforte segnano entrambe +0,04%, Parigi +0,17%. Euro stabile a 1,1638 dollari e 128,77 yen in apertura dei mercati valutari internazionali.

Borse europee chiudono in calo - risale Atlantia : Le Borse europee chiudono deboli: non riescono a lasciarsi alle spalle le tensioni commerciali Usa-Cina, la crisi dei Paesi emergenti e i timori sulla Brexit. Milano chiude in calo: l'indice Ftse Mib ...

Borse europee deboli - Milano a -0 - 09% : 9.50 Apertura in lieve calo per le Borse europee, con gli investitori preccupati per le tensioni commerciali. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,09% a 20.562,55 punti.Dopo un avvio a 269,7 punti, il differenziale Btp-Bund tedesco è salito ancora a quota 271,portando il rendimento del decennale al 3,97%. Londra -0,2%, Parigi -0,1% e Francoforte -0,37%. Euro a 1,1628 dollari e 129,52 yen.

Borse europee in calo - tiene Milano Cala lo spread sotto i 250 punti base : Le crisi di Argentina e Turchia, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, mentre i negoziati sul Nafta tra Washington e il Canada riprese oggi pesano sulle Borse europee che a metà giornata ...

Borse europee in rosso. Piazza Affari senza direzione : Le Borse europee aprono la seduta al ribasso , registrando variazioni lievemente inferiori alla parità. Si allinea Piazza Affari , che dopo l'ottima performance di ieri 4 settembre mostra un calo ...

Borse europee deboli - Milano a -0 - 1% : 9.20 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, che risentono delle incertezze sulle relazioni commerciali tra Usa e Cina. A Piazza Affari, l'Ftse Mib segna -0,1% a 20.580 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 263,9 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,9%. Londra -0,34%, Parigi -0,39% e Francoforte -0,4%. Euro a 1,1572 dollari e 129,01 yen, in apertura dei mercati valutari.

Prevale la cautela ad inizio seduta sui principali listini europei , che mostrano variazioni in linea con la parità. In mattinata, i mercati asiatici hanno chiuso in rosso sui timori di ...

Borse europee in calo - Milano cede 1 - 1% : 18.17 Chiudono tutte negative le Borse europee, con Piazza Affari che segna il calo dell'indice Ftse Mib a -1,1%,a 20.269 punti. Fra i titoli più penalizzati Pirelli -4,65%. Male anche Tim -3,35% e il settore bancario con Banco Bpm che perde il 3,11%. Chiusura in rosso anche per Francoforte -1,04%, Parigi -1,30%, Londra -1,16%. Sale lo spread, il differenziale tra Btp e Bund tedesco, chiude a 290,5.

Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente . Anche Piazza Affari risulta in calo in attesa del giudizio di Fitch sul rating sovrano. Intanto sono giunte nuove statistiche ...

Viaggiano ancora in negativo gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . Gli investitori rimangono a guardare le questioni commercial i, in particolare la ...

Borse europee in calo - Milano -0 - 19% : 9.23 Apertura in calo nelle principali Borse Europee. In avvio di seduta Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un -0,19% a 20.721 punti. In ribasso anche Londra -0,58%, Parigi -0,21%, Francoforte -0,39%. Stabile in avvio di giornata lo spread a 272 punti con il rendimento del Btp decennale al 3,12%