Boom di nozze a Villa Mussolini | le donne del Pd | Cambiate nome

“Sì - lo voglio!”. Boom! Tatangelo-D’Alessio sposi : ritorno di fiamma e nozze : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio prima si mollano… poi si sposano. La coppia, come racconta in esclusiva il settimanale Oggi, è di nuovo insieme e lui avrebbe chiesto a lei di sposarlo. Le nozze potrebbero svolgersi la prossima primavera. ”Da mamma e da donna ho sentito il dovere di non risparmiarmi, di non lasciare nulla di intentato per salvare il valore sacro della famiglia”, ha spiegato la Tatangelo. L’amore ha trionfato e ...