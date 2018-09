Bonafede richiama Salvini | Sui magistrati è fuori dal tempo | non ci faccia tornare

huffingtonpost

(Di venerdì 7 settembre 2018) "Il ministro può ritenere che un magistrato sbagli ma rievocare toghe di destra e di sinistra èdal. Non credo cheabbia nostalgia di quando la Lega governava con Berlusconi. Chi sta scrivendo il cambiamento non può pensare di far ril'Italia nella Seconda Repubblica". Così, a quanto apprende l'ANSA, il ministro della Giustizia Alfonsocommenta l'attacco di questo pomeriggio del vicepremieralla magistratura dopo la sentenza sui fondi della Lega.