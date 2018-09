Bomba d’acqua a Verona | interrotto il concerto di Annalisa al Teatro Romano

Artico - enorme massa d’acqua calda sotto il ghiaccio : “In 30 anni la temperatura è raddoppiata - è una Bomba a orologeria” : Una bomba a orologeria sotto l’Artico, che potrebbe causare uno scioglimento dei ghiacci senza precedenti. Questo rappresenta, secondo uno studio pubblicato su Science Advances da Mary-Louise Timmermans della Yale University e da John Toole e Richard Krishfield della Woods Hole Oceanographic Institution, l’enorme massa d’acqua sotto l’Artico che, a causa dei cambiamenti climatici, ha raddoppiato la sua temperatura negli ultimi trent’anni. ...

Maltempo - la Bomba d’acqua di sabato a Jesi è stata la più forte degli ultimi 10 anni : sono caduti 85mm di pioggia in due ore : Era una ‘bomba d’acqua’ da 85mm di pioggia (equivalenti a litri per metro quadrato) in due ore, quattro volte in più delle precipitazioni registrate a gennaio, quella che si e’ riversata il primo settembre su Jesi causando allagamenti, frane e numerosi danni. I dati, raccolti dal Comune, riferiscono di 42,6mm di pioggia caduti tra le ore 14 e le 15 e di 42,2mm tra le 15 e le 16. “Negli ultimi dieci anni – si ...

Maltempo - Sardegna devastata da temporali violentissimi : Bomba d’acqua si abbatte Campidano : 50 turisti intrappolati nelle nuraghe : Il Maltempo oggi pomeriggio ha colpito in modo pesantissimo la Sardegna centro/meridionale, con una violentissima bomba d’acqua nel Medio Campidano, tra Sanluri e Barumini. Proprio a Barumini sono caduti 69mm di pioggia, e i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri e della Stazione di del paese, insieme ai Vigili del fuoco hanno evacuato una cinquantina di turisti che questo pomeriggio sono rimasti bloccati all’interno ...

Gole di Raganello - procuratore : “Il problema non è la Bomba d’acqua - ma la gestione dell’allerta” : “I ruoli sono distinti. La Protezione civile, come da suo compito, lunedì ha rilevato il grado di allerta, e l’ha trasmessa agli uffici degli enti locali. Ora bisogna vedere l’ente locale come ha tradotto quell’allerta: che cosa ha fatto scattare. Dovrebbero esistere quasi degli automatismi, invece c’erano gravi defaillance nel sistema. Quindi ribadisco:il problema non è la bomba d’acqua, ma come è stata ...

Maltempo - Bomba d’acqua devasta Reggio Calabria : chiuso temporaneamente il Museo nazionale : Il nubifragio che oggi pomeriggio ha colpito Reggio Calabria ha costretto una temporanea chiusura del Museo archeologico nazionale: “Una decisione che ho preso per la tutela dei visitatori, sentito il responsabile per la sicurezza della struttura. Ringrazio tutto il personale che ha fatto fronte all’emergenza e i Vigili del fuoco che con grande celerita’ sono intervenuti per ripristinare le normali condizioni del Museo. Non ...

Maltempo - Bomba d’acqua devasta Reggio Calabria : allagato e chiuso il Museo dei Bronzi di Riace - sommersi Lungomare e Ferrovia [FOTO e VIDEO] : 1/60 ...

Tragedia in Calabria - Bomba d’acqua travolge escursionisti : diverse vittime - bimbo in ipotermia : Sarebbero cinque, secondo la Protezione civile nazionale, i morti provocati dall’ondata del torrente a Civita, nel Cosentino. Tra loro una giovane ragazza non ancora identificata e il cui corpo è stato recuperato. Altre 12 persone sono state individuate e sono in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. La giovane faceva parte di una comitiva di dodici persone (sei ragazzi e sei ragazze) arrivata ...

Maltempo - Bomba d’acqua su Roma : “Evento meteo eccezionale” - 150 interventi dei vigili : Sono oltre 150 gli interventi legati al Maltempo effettuati dalla Polizia Locale a Roma: negli ultimi due giorni centinaia di agenti hanno prestato aiuto a persone sorprese dalla pioggia improvvisa e provveduto a deviare il traffico nelle zone particolarmente colpite da cadute di rami o alberi. Le pattuglie hanno messo in sicurezza le strade e ripristinato la normale viabilità nel più breve tempo possibile. Le chiamate arrivate alla sala ...

Allarme maltempo in Italia oggi - Bomba d’acqua in Maremma e non solo : disagi : Altro martedì nero per l’Italia. Una settimana fa, a quest’ora, il terribile incidente di Bologna con un autocisterna contenente GPL che, a causa di un impatto, ha causato la morte di una persona e il crollo di una delle arterie principali della viabilità Italiana. Adesso, oggi martedì 14 agosto 2018, il crollo del viadotto Morandi: il ponte della A10 ha causato almeno 11 vittime ma il bilancio, purtroppo, è destinato ad aumentare. I ...

Bomba d’acqua a Grosseto : camping allagato/ Maltempo in Toscana - annullata seconda prova del Palio di Siena : Bomba d’acqua a Grosseto: camping allagato. Maltempo in Toscana, annullata la seconda prova del Palio di Siena. Tanta paura a Principina a Mare per un albero crollato su un camper(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 12:20:00 GMT)

Maltempo - Bomba d’acqua su Grosseto : evacuato un camping. Allerta temporali e blackout in Veneto : La cosiddetta "burrasca di Ferragosto" sta già provocando danni nelle regioni centro-settentrionali dell'Italia. La situazione più grave è in Toscana: a Grosseto un camping a Principina a Mare è stato evacuato. blackout e alberi caduti in Veneto: a Verona una donna è stata centrata da un cartello stradale lanciato come un proiettile dalla forza del vento.Continua a leggere

Maltempo - Bomba d’acqua nel Grossetano : allagato un campeggio : I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti questa notte a causa dell’ondata di Maltempo che ha colpito la zona. In totale sono stati effettuati una decina di interventi rilevando diversi danni materiali, fortunatamente senza coinvolgere persone. In particolare una bomba d acqua ha interessato la zona di Principina a Mare e Marina di Grosseto, dove si è completamente allagato un campeggio e un grosso pino si è abbattuto su ...

Bomba d’acqua mette in ginocchio Matera : strade trasformate in fiumi - ingenti danni : Un improvviso e violento acquazzone nella Città dei sassi ha dato vita ad un’alluvione-lampo che ha trascinato via sedie e tavoli di diversi locali pubblici, divelto alberi e causato ingenti danni ad aziende e negozi.Continua a leggere

Bomba d’acqua su Matera : allagata la città dei Sassi/ Video - ultime notizie meteo : “è come Venezia” : Matera, Bomba d'acqua sulla città dei Sassi: "sembra Venezia", Video e ultime notizie. meteo, allagate le vie e i negozi: nubifragio violentissimo si sposta verso il Salento(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 18:48:00 GMT)