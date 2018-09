Blocco di cemento cade su auto | dal viadotto dell' asse attrezzato | paura per l' uomo alla

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 7 settembre 2018) Pescara - Un masso diè caduto sul parabrezza di un furgone Fiat Fiorino, intorno alle 10, lungo il trattoche collega Chieti a Pescara, nelche immette sulla circonvzione in direzione Montesilvano (Pescara). A renderlo noto, con un post su Fb, è stato l'che si trovavaguida del mezzo. "C'era molta fila, dovuta ai lavori in corso in quel punto - ha riferito fornendo anche una documentazione fotografica - quando all' improvviso è piovuto un masso diche ha spaccato il parabrezzaa mia vettura, per fortuna senza sfondarlo. Io ho pensato solo a uscire subito dal- ha aggiunto il conducente del mezzo - poi ho chiamato le forze'ordine e ho verificato che nel masso c'è anche del polistirolo". La polizia stradale fa sapere che il controllo'Anas ha ...