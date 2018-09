Bixby 2 0 | in italiano con il prossimo aggiornamento

Bixby in versione 2.0 potrebbe finalmente supportare l’Italiano : Quasi tutti i clienti Samsung conosceranno l’esistenza di Bixby, che è una sorta di assistente personale all’interno degli smartphone della casa coreana. Purtroppo ad oggi ancora non è arrivato ufficialmente in italiano, nonostante le tante promesse fatte da Samsung. L’attesa potrebbe però essere finitiva, infatti i ragazzi di XDA-Developers hanno scovato un elemento interessante nelle ultime versione di Bixby presenti su ...

Bixby 2.0 si prepara a supportare italiano - tedesco - spagnolo e francese : Tra le novità che dovrebbero essere presto introdotte in Bixby 2.0 vi è anche il supporto ad altre lingue, come quella italiana, la tedesca, la francese e la spagnola L'articolo Bixby 2.0 si prepara a supportare italiano, tedesco, spagnolo e francese proviene da TuttoAndroid.

Telenovela Bixby in italiano sui Samsung Galaxy : altro indizio incoraggiante il 7 settembre : In ambito smartphone due indizi non fanno una prova, ma di sicuro quanto trapelato di recente per alcuni Samsung Galaxy in commercio nel nostro Paese è quantomeno incoraggiante, almeno per quanto concerne coloro che si ritrovano in possesso di uno smartphone compatibile con Bixby e che, allo stesso tempo, sognano di utilizzare l'assistente vocale in italiano. Presentato in occasione della prima apparizione pubblica del Samsung Galaxy S8 un anno ...

Sta per prendere il volo Bixby Voice - presto anche in italiano? : Si è smesso da un po' di tempo di parlare di Bixby Voice, l'assistente virtuale del brand asiatico presentato in pompa magna al lancio del Galaxy S8. La lingua italiana, come sappiamo, non è mai arrivata, e con ogni probabilità non è nemmeno nei piani aziendali a giro stretto. L'ultima novità, che interessa la versione 2.0, riguarda l'apertura della tecnologia a sviluppatori terzi, anche quelli più piccoli ed indipendenti, grazie alla ...

Che delusione - neanche Bixby 2.0 parla italiano : a cosa servirà Galaxy Home? : Quanti connazionali sono rimasti delusi da Bixby 2.0 che ancora non parla italiano? Ieri 9 agosto è stato il grande giorno del Samsung Galaxy Note 9 ma a margine della presentazione del nuovo phablet, è stato pure lanciata la seconda versione dell'assistente vocale del produttore asiatico integrata anche nel primo smart speaker del brand, ossia Samsung Home. Un gran peccato davvero ma vediamo quali sono stati i progressi compiuti per la ...