Bimbi dell' asilo picchiati e rinchiusi al buio | indagate 5 maestre a Roma

Come l’area dell’ex Gasometro di Bari diventerà un parco verde con giochi per Bimbi e pista ciclabile : Cosa prevede il progetto di riqualificazione dell'area dell'ex Gasometro di Bari? Ecco Come sarà il parco urbano che sorgerà nel quartiere Libertà al posto dell'ex fabbrica, tra area giochi per i bambini e pista ciclabile, zona relax e per lo sport.Continua a leggere

Malattie rare : 250 italiani con disordini del ciclo dell’urea - soprattutto Bimbi : Quando mancano gli enzimi del ciclo dell’urea, necessari per eliminare l’ammoniaca che viene normalmente prodotta dal nostro organismo ed eliminata attraverso l’urina, questa si accumula causando un danno tossico a carico del sistema nervoso centrale. Le conseguenze possono essere letargia, sonnolenza, vomito, crisi convulsive o alterazioni neurologiche di diversa entità, fino a danni cerebrali anche irreversibili, coma e ...

Vaccini - dietrofront della maggioranza : vietato iscrivere a scuola i Bimbi non immunizzati : Ma la circolare a doppia firma Salute-Istruzione continua a dire che per entrare in classe basterebbe la semplice autocertificazione delle famiglie

Si è conclusa domenica 2 settembre scorso la VI edizione della Festa Bimbi A Bordo - il festival letterario di Guspini. : ... ha raccontato storie eterne ed universali, collocate in luoghi o tempi lontani dalla Sardegna e dall' oggi , ma che hanno saputo parlare e farsi comprendere da ogni persona presente agli spettacoli. ...

Accoltella compagno dell’ex - scappa con i Bimbi e si schianta : le condizioni : Era in fuga con due figli minorenni dopo aver commesso gravi reati a Padova, il papà rimasto coinvolto nell’incidente accaduto ieri a Cupra Marittima. L’uomo, R.M. di 29 anni, è stato arrestato dalla polizia di San Benedetto. Si tratta di un appartenente alla comunità dei nomadi Sinti stanziata nel Nord Italia. Lo scorso venerdì il giovane aveva Accoltellato il compagno dell’ex ragazza dopo una violenta lite per questioni familiari, ...

Accoltella il compagno della ex e rapisce i figli piccoli - ma si schianta : grave uno dei Bimbi : PADOVA- Durante una violenta lite familiare Accoltella il nuovo compagno dell'ex ragazza a Padova e scappa con i figli minori di sei e otto anni a bordo dell'auto sottratta al nonno materno dei ...

Vaccini - quasi 300mila firme contro l' "obbligo flessibile" : l'appello delle mamme di Bimbi immunodepressi : "I nostri figli non possono rischiare la vita entrando a scuola". Martedì la petizione partita dal Piemonte sarà spedita al Parlamento

Travolti da un torrente in Calabria - il fratello della vittima : “Trovare la forza per i Bimbi” : “Questa tragedia ci ha messo, ci mette e ci mettera’ alla prova, sempre”. E’ contenuto in una lettera, letta sull’altare della basilica di Santa Croce a Torre del Greco (Napoli), l’ultimo saluto del fratello Gennaro a Maria Immacolata Marrazzo, l’avvocato di 42 anni morta nel Pollino, dove si trovava in escursione insieme al resto della famiglia (il marito e due figli minori). “Ai miei genitori e ...

Calabria - Bimbi trovano splendidi cavallucci marini in difficoltà a Soverato : curati e liberati nella Baia dell’Ippocampo : nella mattinata di ieri, venerdì 10 agosto, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, congiuntamente al centro di recupero animali marini di Montepaone (CZ) ed al Nucleo Carabinieri Cities di Reggio Calabria, con l’ausilio della dipendente Motovedetta CP 769, hanno liberato nelle acque di Soverato alcuni esemplari di cavalucci di Mare Hippocampus hippocampus, che erano in cura presso il citato centro gestito dall’Associazione Mare Calabria ...

La corsa della madre per salvare i Bimbi dal treno : cos’è successo a Brancaleone : Le vittime sono Lorenzo e Giulia Pipolo, di 12 e 6 anni. Erano in vacanza assieme alla mamma, Simona Dall’Acqua, casalinga, e al convivente di lei, Antonio Alfonso Parpiglia, insegnante di lettere a Milano

Vaccini - dirigenti scuole incontrano ministero della Salute : 'Rischi per salute Bimbi' : ... Vaccini, Conte: 'Mio figlio li ha fatti tutti, l'ho accompagnato io' 8 agosto 2018 Vaccini, Barillari , M5s, shock: 'Chi ha deciso che la scienza è più importante della politica?' 7 agosto 2018 ...

Bimbi dimenticati in auto - ok della Camera all'obbligo di dispositivi anti-abbandono sui seggiolini : In queste settimane e nei prossimi mesi il ministero, informa una nota del dicastero, lavorerà in stretta collaborazione con il ministero dell'Economia per trovare le adeguate coperture finanziarie, ...

L'ansia delle mamme dei Bimbi "a rischio" : "Cosa succederà adesso ai nostri figli?" : Il torrido agosto mette i brividi a migliaia di mamme e papà di bambini immunodepressi. Tra una manciata di settimane riaprono scuole e asili e molti bambini senza vaccinazione potranno liberamente ...

Rinvio degli obblighi vaccinali - è scontro «In Trentino le coperture erano in aumento» L'appello delle mamme di Bimbi immunodepressi