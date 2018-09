Berlusconi-Monza | due diligence in corso | possibili firme entro fine settembre

MONZA A Berlusconi E GALLIANI : È FATTA/ Ultime notizie - Moggi : "Faranno grandi cose" : BERLUSCONI e GALLIANI al MONZA, è FATTA: annuncio a fine mese. Ultime notizie, Nicola Colombo resterà in società e i due ex Milan avranno una quota del 70%(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:20:00 GMT)

Monza calcio - Berlusconi vicinissimo al club. Obiettivo? La prima volta in Serie A : Silvio Berlusconi è vicinissimo al Monza. Non alla città, in cui ha da sempre la residenza, ma alla squadra di calcio: quella S.S. Monza che è stato dichiarato fallito non più di tre anni fa e poi rifondato e rilanciato da Nicola Colombo, figlio di Felice, a capo del Milan tra il 1977 e il 1980. E quello tra i rossoneri di Milano e i biancorossi brianzoli è un legame che passa anche per un altro personaggio: Adriano Galliani, monzese di nascita, ...

Luciano Moggi svela cosa c'è dietro Berlusconi e il Monza : 'L'idea è venuta ad Adriano Galliani' : 'Auguro a entrambi di fare bene, anche perché sarei felice di vedere il Monza tornare a dire la sua nel calcio che conta'. Solo parole positive da Luciano Moggi sulla notizia-bomba dell'acquisto del ...

Monza a Berlusconi e Galliani - nuove conferme : rileveranno il 70% : Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono pronti a tornare nel mondo del calcio. A meno di un anno e mezzo di distanza dall' addio al Milan , sono a un passo dal prendere le redini del Monza . Negli ultimi giorni stanno circolando indiscrezioni in merito all'...

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani acquistano il Monza : tutti i dettagli : Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno messo le mani sul Monza, pronti ad una nuova avventura nel mondo del calcio uno di fianco all’altro Silvio Berlusconi e Adriano Galliani tornano nel mondo del calcio, non più a Milano, ma nella vicina Monza. Il ritorno degli ex massimi esponenti del Milan nel mondo del calcio, scrive il Corriere dello Sport, si concretizzerà in maniera ufficiale nei prossimi giorni, dopo la risoluzione di ...

Berlusconi e Galliani al Monza - è fatta : annuncio a fine mese/ Ultime notizie - Colombo resterà in società : Berlusconi e Galliani al Monza, è fatta: annuncio a fine mese. Ultime notizie, Nicola Colombo resterà in società e i due ex Milan avranno una quota del 70%(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:39:00 GMT)

Silvio Berlusconi - la verità sui soldi nell'affare Monza : non solo la squadra - quanto può guadagnare : Dietro il ritorno di Silvio Berlusconi , con Adriano Galliani , nel mondo del calcio non c'è solo la passione mai spenta del Cav dopo i 31 anni alla guida del suo Milan. Da 24 ore a Monza i tifosi sono in fibrillazione per l'interesse dell'ex premier di rilevare la ...

Berlusconi e Galliani a Monza - è fatta : l'annuncio a fine mese : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Berlusconi e Galliani pronti a tornare: trattano l'acquisto del Monza Stanno per tornare Colombo: «Pronto a trattare»

Così Berlusconi porterà il Monza in serie A : La definizione, letteraria, è stata di Adriano Galliani, assediato da cento telefonate e mille richieste di chiarimenti. "È Ulisse che ritorna a Itaca", la frase che ha confermato, in modo pubblico, l'interesse di Fininvest per tornare nel calcio ripartendo dal Monza dopo la telefonata-sondaggio di un manager effettuata qualche giorno prima con il patron del club brianzolo. A offrire la disponibilità piena a completare velocemente la trattativa ...

Monza - parla il presidente : 'Sarebbe un onore avere Silvio Berlusconi come socio' : Nicola Colombo, presidente del Monza, ha commentato a Radio 24 l'indiscrezione secondo cui Silvio Berlusconi avrebbe intenzione di rilevare il club brianzolo con Adriano Galliani: "Sarebbe un grande ...

Pres. Monza : «Berlusconi interessato al club? Sono pronto a trattare» : Il presidente del club brianzolo di aver ricevuto una telefonata da parte di un esponente di Fininvest, che ha chiesto alcune informazioni sulla società. L'articolo Pres. Monza: «Berlusconi interessato al club? Sono pronto a trattare» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Monza - il presidente Colombo : 'Club a Berlusconi? Pronto a trattare' : 'Sarebbe un grande onore avere come socio il gruppo Fininvest e Silvio Berlusconi. E sarebbe molto importante per la città di Monza e il territorio brianzolo. Sarebbe una grande cosa': così Nicola ...