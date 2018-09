Benigni legge Dante ma parla di politica | ‘Sbruffoni al potere’

Blastingnews

: Benigni legge Dante e si lascia andare a riferimenti politici attuali - #Benigni #legge #Dante #lascia #andare - zazoomnews : Benigni legge Dante e si lascia andare a riferimenti politici attuali - #Benigni #legge #Dante #lascia #andare - geokawa : RT @RepubblicaTv: Siena, Benigni legge Dante e commenta la politica italiana: 'Sbruffoni al potere' - pinodig : RT @LaStampaTV: VIDEO | Benigni legge Dante e commenta la politica italiana: “Sbruffoni al potere” -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Robertotorna are i canti della Divina Commedia di, cogliendo l’occasione anche per lanciare qualche frecciatina alla odiernaitaliana. Teatro della lectio magistralis dell’attore toscano è stata l’Universita' per stranieri di Siena dove, dal 5 all’8 settembre, si tiene il consueto convegno che riunisce circa 300 membri della Associazione internazionale dei professori di italiano per stranieri. Salito in cattedra giovedì 6 settembre, il premio Oscar per il film La vita è bella, ha paragonato il PD, rimasto isolato sulla scena, al Partito di, fondatore di un movimento che vedeva esclusivamente lui come protagonista. Non poteva mancare nemmeno un attacco al governo M5S-Lega. Anche senon fa nomi, è chiaro il suo riferimento a Salvini e Di Maio quandodegli “sbruffoni” che oggi sarebbero al potere nel nostro Paese. Roberto ...