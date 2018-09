BE | trovato l' uomo di Finsterhennen | era vicino a casa

Omicidio a Vercelli - uomo trovato accoltellato nel suo garage : Un sessantenne è stato trovato morto in una pozza di sangue in una abitazione di Vercelli, nel garage in cui aveva una piccola attività di riparazione di biciclette. La vittima è stata accoltellata. A ...

Giallo a Vercelli - uomo trovato morto in casa : il corpo in una pozza di sangue : Giallo a Vercelli. Un uomo di 60 anni è stato trovato morto in una pozza di sangue nella sua casa, in via Walter Manzone. Il corpo era nel garage in cui aveva una piccola attività di riparazione di ...

Roma - uomo trovato morto in casa : Roma, 3 set., AdnKronos, - Un uomo, ucraino di 48 anni, è stato trovato morto dai carabinieri, nella notte tra sabato e domenica, nel suo appartamento in via Alessandro Solivetti a Roma. L'uomo era a ...

Roma - uomo trovato morto in casa : Roma, 3 set. (AdnKronos) - Un uomo, ucraino di 48 anni, è stato trovato morto dai carabinieri, nella notte tra sabato e domenica, nel suo appartamento in via Alessandro Solivetti a Roma. L'uomo era a terra, senza vita, con una ferita alla fronte. I carabinieri del nucleo operativo di Trionfale e del

Roma - giallo a Torrevecchia : uomo trovato morto in casa - ha una ferita sulla testa : Un cittadino ucraino di 48 anni è stato trovato morto ieri mattina in casa, in via Alessandro Solivetti, nel quartiere di Torrevecchia, alla periferia nord ovest di Roma. Il cadavere, che era riverso ...

Padova - ritrovato uomo disperso da tre giorni : era caduto in un tombino cercando le chiavi : Lo hanno cercato per tre giorni, credendolo disperso nei boschi, invece era intrappolato in un tombino vicino alla sua abitazione a Montegrotto Terme (Padova). Giuseppe Fasanato, 76 anni, ci era caduto giovedì scorso cercando di recuperare le chiavi di casa. Solo sabato mattina è stato ritrovato e recuperato dal Soccorso Alpino. Cosciente, ma disidratato e provato dai giorni di immobilità, l’uomo è stato subito trasportato all’ospedale per ...

Mistero in Brianza - uomo trovato seminudo e sanguinante in auto : muore in ospedale - Ultime Notizie Flash : Mistero in Brianza, uomo trovato seminudo e sanguinante in auto: muore in ospedale . Ecco che cosa si sa su questa vicenda: le Ultime Notizie

Incidenti in Montagna : trovato morto l’uomo disperso sul Monte Nevoso : E’ stato rinvenuto senza vita il corpo dell’alpinista tedesco 52enne disperso da ieri pomeriggio sul Monte Nevoso (3.358 metri), in Alto Adige: è stato rintracciato in un canalone di un ghiacciaio nelle Alpi Pusteresi. Sono stati i compagni d’escursione a lanciare l’allarme quando durante la discesa ieri pomeriggio avevano visto precipitare il loro amico: le ricerche sono scattate immediatamente. Questa mattina il ...

Milano : uomo trovato impiccato nel parco di via Donna Prassede : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Un uomo di 43 anni è stato trovato impiccato nel parco di via Donna Prassede a Milano. L'allarme è scattato intorno alle 6,30 di questa mattina. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Dalle prime ricostruzioni, il corpo sarebbe st

VIDEO - Ponte di Nona - cadavere di un uomo trovato in un casale abbandonato : Attendere un istante: stiamo caricando il VIDEO... Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, sarebbe di un 55enne di origini romene , non residente a Roma. Sul posto gli agenti del ...

Pesaro - uomo trovato morto in casa : gli amici vedono il cadavere dalla finestra : Pesaro - Dramma nella giornata di Ferragosto in un'abitazione di via Nievo dove un'anziano di 72 anni è stato trovato morto in casa. A dare l'allarme alcuni conoscenti dell'uomo che dalla finestra al ...

Pesaro - uomo trovato morto in casa : gli amici vedono il cadavere dalla finestra : Pesaro - Dramma nella giornata di Ferragosto in un'abitazione di via Nievo dove un'anziano di 72 anni è stato trovato morto in casa. A dare l'allarme alcuni conoscenti dell'uomo che dalla finestra al ...

Ritrovato vivo l'uomo disperso da oggi pomeriggio nella zona di Prato Valentino : Ritrovato vivo l'uomo disperso da oggi pomeriggio nella zona di Prato Valentino, a Teglio. Si tratta di un turista di 72 anni, che da anni viene in zona in villeggiatura. Era uscito con la bicicletta ...

Identificato l'uomo trovato ferito per strada e morto in ospedale : Si tratta di un tossicodipendente senza fissa dimora. Identificato l'uomo trovato ferito a Pioltello E' stato Identificato dai carabinieri l'uomo che, ieri sera, è stato trovato ferito per strada a ...