Basket | Italia ko con Rep Ceca 87-80

Basket – Italia sconfitta dalla Repubblica Ceca nella gara inaugurale della VTG Supercup : Italia sconfitta dalla Repubblica Ceca nella gara d’esordio della VTG Supercup: azzurri ko 87-80, ma coach Sacchetti resta fiducioso L’Italia perde 87-80 contro la Repubblica Ceca nella prima gara della VTG Supercup. Gli Azzurri, partiti male e autori di una prova opaca, hanno provato più volte a ricucire lo svantaggio lungo tutto il corso del match senza però riuscire a dare continuità agli strappi offensivi. A nulla è valsa la ...

Basket - Billups 'Larry Brown rivoluzionerà la A italiana. Europa ed Nba sono più vicine' : Le piace questo ruolo di ambasciatore NBA in giro per il mondo? 'Sì, è molto bello sentirsi di ispirazione alle nuove generazioni. Mi piace parlare del gioco ai giovani. Ed è importante portare il ...

Basket - torneo Amburgo : Italia-Repubblica Ceca 80-87. Sconfitta azzurra verso le qualificazioni ai Mondiali : Il cammino verso le qualificazioni Mondiali 2019 inizia con una Sconfitta per l’ItalBasket. La nazionale di Meo Sacchetti viene battuta per 80-87 dalla Repubblica Ceca in occasione della semifinale di Supercup, torneo quadrangolare amichevole che si disputa ad Amburgo (Germania). Azzurri sempre costretti ad inseguire e non ancora in grado di reggere ritmi alti per 40 minuti. La nazionale italiana paga già un pesante distacco già dopo i ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia torna in campo da Campionessa d’Europa. Le azzurre convocate : Le Campionesse del Mondo sono pronte per tornare in campo. L’Italia di Basket 3×3 femminile, che lo scorso 12 giugno aveva conquistato il titolo iridato a Manila, parteciperà agli Europei che si disputeranno a Bucarest (Romania) dal 14 al 16 settembre. Le azzurre sono state inserite nel gruppo D insieme a Belgio e Ungheria che affronteranno nella giornata d’apertura mentre il tabellone a eliminazione diretta è in programma nella ...

Basket - Torneo di Amburgo : l’Italia affronta la Repubblica Ceca nel primo test di preparazione : Inizia una settimana importantissima per l’Italia. Questo pomeriggio (ore 17.30) gli azzurri scenderanno in campo contro la Repubblica Ceca nella prima sfida del Torneo di Amburgo (o Supercup) e sarà la prima di due amichevoli, che servono a preparare al meglio le due sfide con Polonia e Ungheria, assolutamente fondamentali per centrare la qualificazione ai Mondiali 2019. Oggi il match contro la Repubblica Ceca, poi in base al risultato ...

Basket - Italia-Repubblica Ceca : orario d’inizio e come vederla in tv. Semifinale torneo Amburgo : Oggi e domani, venerdì 7 e sabato 8 settembre, l’ItalBasket sarà impegnata alla VTG Supercup di Amburgo (Germania), torneo amichevole che comprende oltre agli azzurri le nazionali di Repubblica Ceca, Germania e Turchia. Il format prevede due semifinali, Italia-Repubblica Ceca e Germania-Turchia, con le vincenti che si sfidano per il primo posto, mentre le perdenti per il terzo piazzamento. L’Italia testerà le proprie condizioni in ...

Basket – Jeff Brooks è un cittadino italiano : sarà a disposizione di Meo Sacchetti : Nazionale A: Jeff Brooks è cittadino italiano. Si aggregherà alla Nazionale domenica 9 settembre. sarà a disposizione di Meo Sacchetti per le gare contro Polonia e Ungheria Jeffrey Brooks, da oggi, è cittadino italiano. L’ala forte di 203 centimetri ha ottenuto in questi giorni i documenti che certificano il suo nuovo status e da domenica 9 settembre sarà a disposizione del Commissario Tecnico Meo Sacchetti per le prime due gare della ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Polonia. Data - programma - orari e tv : Venerdì 14 settembre si giocherà Italia-Polonia, match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Al PalaDozza di Bologna si giocherà una partita fondamentale sulla strada che conduce verso la Cina: la nostra Nazionale va a caccia di una vittoria che sarebbe fondamentale per la classifica, serve assolutamente il successo per alimentare ulteriormente le nostre speranze di tornare a disputare una rassegna iriData. Gli azzurri ...