Basket | Billups ' Larry Brown rivoluzionerà la A italiana Europa ed Nba sono più vicine'

Basket - Chauncey Billups a Milano per l’NBA Fan Zone : La leggenda Nba Chancey Billups parteciperà all’Nba Fan Zone in programma a Milano l’8 e il 9 settembre. Un evento gratuito e interattivo, aperto ai fan di tutte le età e con la presenza del Campione NBA e MVP delle Finals 2004 La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che il cinque volte NBA All-Star Chauncey Billups visiterà l’iconica Piazza Duomo in occasione dell’NBA Fan Zone, che si terrà a Milano l’8 e il 9 ...