Basket 3×3 | Europei 2018 | l’Italia torna in campo da Campionessa d’Europa Le azzurre

Basket 3×3 - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Entrano in otto - si passa da ranking FIBA e due distinti preolimpici : Il Basket 3×3, come premio per la sua sempre maggiore diffusione nel mondo, farà nel 2020 il grande salto con la presenza alle Olimpiadi di Tokyo, affiancando il suo popolarissimo fratello maggiore, nella famiglia a cinque cerchi fin dal 1936. Di seguito sono indicati i criteri di qualificazione al torneo olimpico, che vedrà impegnate otto squadre. Le disposizioni che seguono valgono sia per il comparto degli uomini che per quello delle ...

Basket – 3×3 Europe Cup U18 : i convocati azzurri per le sfide di Debrecen : Nazionali 3×3 Under 18 Maschile e Femminile. I convocati per la FIBA 3×3 Europe Cup U18 II Settore Squadre Nazionali 3×3, in occasione del raduno che si svolgerà a Debrecen (Ungheria) dal 28 agosto al 30 agosto 2018 e della partecipazione ai Tornei maschile e femminile della FIBA 3×3 Europe Cup Under 18 dal 31 agosto al 2 settembre 2018, convoca Giocatori 1 Chinellato Riccardo (2000, 195, Team Abc Cantù) 2 Donadio ...

Basket 3×3 - Europei : sorteggiati i gironi. Italia presente nel torneo femminile e inserita assieme a Ungheria e Belgio : Sono stati resi noti i gruppi della FIBA Europe Cup 3×3, che altro non è che la denominazione degli Europei di Basket 3×3. Nella manifestazione, che si svolgerà a Bucarest, Romania, dal 14 al 16 settembre, l’Italia è presente con la sola nazionale femminile, qualificatasi con le stesse quattro giocatrici che hanno vinto il titolo mondiale a Manila nello scorso giugno. Le azzurre sono state sorteggiate nel gruppo D, assieme ...

Basket - doppio sorriso per l’Italia : le Nazionali azzurre 3×3 qualificate al Campionato Europeo Under 18 : Le Nazionali azzurre 3×3 U18 si qualificano al Campionato Europeo di Debrecen, in programma dal 31 agosto al 2 settembre Le Nazionali maschile e femminile Under 18 si qualificano al primo colpo. A Bari, sui campi appositamente allestiti al Molo San Nicola, vincendo i rispettivi gironi a punteggio pieno, le azzurre e gli Azzurri Under 18 approdano direttamente alla fase finale della FIBA 3×3 U18 Europe Cup, il Campionato Europeo, ...

Basket – A Riccione le finali Nazionali per gli scudetti 3×3 : 3×3 Italia. Le finali Nazionali per gli scudetti a Riccione (27-29 luglio) E’ tempo di scudetti per il 3×3 Italia. 64 squadre maschili e 20 femminili da venerdì 27 a domenica 29 luglio giocheranno per conquistarli a Riccione, in piazzale Roma. “E’ lo sport del momento –afferma il presidente FIP Giovanni Petrucci – che si moltiplica ogni giorno e fa avere un record impressionante di praticanti”. E’ senza dubbio ...

Basket - Nazionale 3×3 : il punto della situazione al consiglio federale : Si è tenuto a Roma, presso la sala Champions dello stadio Olimpico, il consiglio federale della FIP, presieduto dal dott. Giovanni Petrucci Prima del consiglio, presso la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico, alla presenza del presidente CONI Giovanni Malagò, del segretario generale CONI Carlo Mornati e dei Presidenti e dei Delegati dei Comitati Regionali, è stata festeggiata la Nazionale Open femminile 3×3 per la vittoria della FIBA ...

Basket – Il Challenger FIBA 3×3 a Lignano Sabbiadoro : Challenger FIBA 3×3 a Lignano Sabbiadoro, 14-15 luglio. Le parole del presidente FIP Petrucci Lignano Sabbiadoro (Udine) ospiterà questo fine settimana, da sabato 14 a domenica 15, sul lungomare in piazza Marcello d’Olivo, l’edizione italiana del Challenger 3×3 FIBA. “Un Challenger nelle strategie FIBA, la Federazione Internazionale, ha la stessa importanza di un Campionato europeo 3×3 -afferma il presidente FIP ...

Basket 3×3 - qualificazioni Europe Cup 2018 : l’Italia maschile subito fuori a Poitiers : Mentre una nazionale italiana di Basket 3×3 vinceva la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo, un’altra, a Poitiers, cercava la qualificazione alla FIBA Europe Cup di Bucarest (in sostanza, l’Europeo) del prossimo settembre. Non è andata bene agli azzurri, eliminati già nel mini-girone contro Francia e Israele e dunque tagliati fuori in modo definitivo dalla corsa al biglietto per la Romania. L’Italia, che ha ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia è medaglia d’argento. Gli azzurri si arrendono in finale alla Francia : L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nel torneo di Basket 3×3 dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. La nazionale di Andrea Capobianco è stata battuta in finale dalla Francia per 16-15 dopo una bella cavalcata, fermatasi però sul più bello. L’argento è un ottimo risultato per gli azzurri Riccardo Bolpin, Leonardo Totè, Vittorio Nobile e Marco Spissu, con un po’ di amaro in bocca, perché in finale sono ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia in finale nel Basket 3×3! Tante medaglie nell’atletica! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppietTante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurri sconfitti ma primi - eliminate le azzurre : Continua il torneo di Basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo 2018. Dopo la bella vittoria con la Tunisia, gli azzurri (Riccardo Bolpin, Vittorio Nobile, Marco Spissu, Leonardo Totè) sono stati sconfitti di un solo punto dalla Croazia per 19-18. Un ko comunque che ha comunque permesso agli azzurri di chiudere al primo posto il proprio girone. Ora nei quarti l’Italia affronterà la seconda del girone D alle 17.40. Purtroppo non è bastata ...