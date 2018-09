Barrio Milano | ascesa e crollo delle gang latino americane | su Sky Atlantic due puntate

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 settembre 2018)18, Ms13, Latin King, Trinitarios. Sono i nomiche negli ultimi anni, senza quasi che i cittadini se ne accorgessero, hanno scatenato una guerra tra bande a. Una vera e propria spirale di violenza, raccontata nella docu-serie “”, in onda per due settimane, domenica 9 settembre e domenica 16 settembre, alle 21.15 su Skye Sky TG24, e disponibile su Sky On Demand. Scritto da Lirio Abbate, con la regia di Gabriele Gravagna e prodotto da Magnolia per Sky, il doc racconta il fenomeno poco esplorato in Italia“pandillas”, le bande di strada. Il racconto è arricchito da contributi audio e video esclusivi, tra cui intercettazioni telefoniche e ambientali, tratti dagli atti di indagine, oltre che dalle testimonianze esclusive di alcuni ex affiliati, che hanno ...