Barbara D' Urso e la gaffe a Pomeriggio 5 | «Se un uomo ti dice ' Me la dai' »

Filippo e Lucia del GF si sono lasciati - parla Barbara d’Urso : “Qualcosa non quadra” : Filippo e Lucia del GF si sono lasciati, Barbara d’Urso dice la sua a Pomeriggio 5: “Qualcosa non quadra” Della fine della storia tra Filippo e Lucia del gf si è parlato oggi anche a Pomeriggio 5. Nello spazio dedicato al gossip, infatti, Barbara d’Urso ha dedicato una piccola parte ai due ex gieffini che, al momento, […] L'articolo Filippo e Lucia del GF si sono lasciati, parla Barbara d’Urso: “Qualcosa ...

Al Bano segue Romina Power : preferisce Mara Venier a Barbara D’Urso : Dopo Romina Power, anche Al Bano sarà ospite di Domenica In. Lei ci sarà per la prima puntata, il 16 settembre, lui per la terza. Dunque, il cantante di Cellino San Marco segue l’esempio dell’ex moglie e preferisce Mara Venier a Barbara D’Urso che conduce in contemporanea Domenica Cinque. Secondo quanto riferito da Blogo, Al Bano avrebbe già firmato il contratto con la Rai e si è detto felice di partecipare al programma dove si ...

Barbara D'Urso - la confessione in diretta a Pomeriggio 5 : 'Ho dovuto dirgli no'. Chi la voleva a tutti i costi : Il no di Barbara D'Urso , a malincuore. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha confessato in diretta di aver dovuto declinare la 'proposta indecente' di Fabio Rovazzi . Il 'cantante per caso' autore del ...

Barbara d'Urso ha rifiutato di apparire nel video di "Faccio quello che voglio" di Fabio Rovazzi : Fabio Rovazzi è stato il re dell'estate 2018 con Faccio quello che voglio: nel suo ingegnosissimo videoclip il cantante impersona un ladro che ruba le voci di alcuni personaggi come Emma Marrone, Nek. Al Bano, che non a caso vi compaiono, ma c'è spazio anche per Diletta Leotta, Massimo Boldi e Carlo Cracco.Rovazzi tuttavia non è riuscito ad aggiungere quella che sarebbe stata la ciliegina sulla torta al suo ultimo lavoro: il cantante ...

“Me la dai?”. Barbara D’Urso - choc a Pomeriggio 5 : pubblico impietrito : Ricominciati i programmi televisivi dopo la pausa estiva, ricominciano anche le polemiche. A Pomeriggio 5, giovedì 6 settembre, si parlava di molestie sessuali, un tema caldo e delicato riguardo il quale tutti gli opinionisti del salotto, hanno avuto molto da dire. Naturalmente non poteva mancare un riferimento ad Asia Argento. Per chi non lo sapesse, la figlia del regista è stata tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare le ...

Barbara D'Urso e la lezione ad Asia Argento : "Si può sempre scendere" : Nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Barbarella ha affrontato in studio il tema delle molestie sessuali. Ma...

“È morto”. Grave lutto per il volto storico Mediaset - Barbara D’Urso lo annuncia in diretta : Il salotto giornaliero di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque, è ricominciato da pochissimo. E non alla grande, in realtà. Nessuno si sarebbe immaginato che lo share pendesse più dalla parte della concorrenza e invece così è stato: ‘La vita in diretta’ di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini ha battuto la trasmissione di Carmelita per due giorni consecutivi. Eh già, parlano i numeri: La vita in diretta 2 – Pomeriggio Cinque 0. La ...

Barbara D'Urso e la gaffe a Pomeriggio 5 : 'Se un uomo ti dice 'Me la dai'...' : di Emiliana Costa Bagarre in studio a Pomeriggio 5. Si torna a parlare di Asia Argento e del caso molestie nel mondo dello spettacolo. Gli animi degli ospiti di Barbara D'Urso si scaldano. Se infatti da un lato c'è chi non crede alla sincerità di chi parla in tv delle violenze ricevute, senza passare per le ...

Barbara d’Urso contattata per il nuovo singolo di Rovazzi : ecco perché ha rifiutato : Barbara d’Urso contattata per il nuovo video di Fabio Rovazzi: ecco perché non ha partecipato Il nuovo singolo di Rovazzi è, ancora oggi, uno dei video musicali più visti e ascoltati del momento. Il cantante diventato famoso con Andiamo a comandare, infatti, con Faccio quello che voglio ha ancora una volta conquistato i suoi fan […] L'articolo Barbara d’Urso contattata per il nuovo singolo di Rovazzi: ecco perché ha rifiutato ...

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso lancia una frecciatina ad Aida Nizar : Aida Nizar: Barbara d’Urso ricorda la sua gaffe a Pomeriggio Cinque Pomeriggio 5 è iniziato soltanto da qualche giorno, ma è già partito con il piede giusto. Durante l’appuntamento andato in onda Martedì, Barbara d’Urso ha invitato in studio Aida Nizar che ha avuto un incidente decisamente imbarazzante. Oggi, a distanza di qualche giorno, l’incidente avrebbe potuto ripetersi in studio. Cosa è successo? Tra i vari ospiti ...

Pomeriggio 5 - l'annuncio del Ken Umano a Barbara D'Urso : ecco cosa farà della sua vita : Direttamente dal tappeto rosso della 75esima mostra del Cinema di Venezia, Rodrigo Alves , conosciuto come il Ken Umano , ha confermato le voci su un suo possibile ruolo di attore. Sì, l'ex gieffino ...