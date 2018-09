Banche | se Italia esce dall' UE | farà danni peggiori di Lehman B

Fitch taglia outlook rating di 5 Banche dopo review su Italia : Teleborsa, - L'agenzia di rating Fitch ha rivisto al ribasso le prospettive sul rating di alcune banche Italiane , il cosiddetto outlook, portandolo a "negativo" da "stabile". Non si tratta di una ...

Banche italiane : qualità degli asset in miglioramento : Nonostante i dubbi legati al futuro economico e fiscale del paese, la terza economia dell'area euro, l'andamento degli attivi delle Banche fa tuttavia ben sperare ed c'è da attendersi un ...

Contrordine delle Banche Usa Morgan Stanley : investire in Italia : Dopo sei mesi di continui deflussi di fondi sui mercati azionari (e obbligazionari) europei, secondo Morgan Stanley è ora di invertire la rotta e tornare a puntare sul vecchio continente. L’Italia resta il principale pericolo che grava sui mercati, ma ai livelli attuali di spread e quotazioni è già ampiamente scontato. La notizia fa scattare acquisti sui Btp, che riducono lo spread contro Bund, e sulle azioni dei ...

Vi spiego come l'Europa ha tutelato le Banche tedesche e ha azzoppato quelle italiane : Pubblichiamo la traduzione dell'articolo di Vladimiro Giacché sulla crisi bancaria italiana uscito sul sito dell' Institute for New Economic Thinking, La tesi è che la crisi bancaria italiana sia il ...

Borsa Italiana in rosso - vendite diffuse su Banche e finanziari : Le posizioni in Europa sono comunque assai più articolate e per esempio la Germania, per bocca di Jorg *Kukies , viceministro all'Economia, ha affermato che la proposta di un budget europeo avanzata ...

Banche italiane - in scadenza 250 miliardi di liquidità Bce : Nate per fornire liquidità a bassissimo costo per le Banche e sostenere direttamente e in modo 'mirato', 'targeted', l'economia reale, le Tltro rischiano di presentare il conto agli istituti medio-piccoli, e in un futuro non troppo lontano. Lo ha ricordato una nota dell'agenzia di rating Moody's nella quale si ...

Borsa Italiana di nuovo in calo - pesano le Banche : Un fattore importante e trascurato sarà però la graduale politica restrittiva della Bce prevista per i prossimi anni che invece proprio in Italia incrementerà una voce di ricavo importante per le ...

Borsa Italiana in rialzo : in rimonta le Banche - brilla Ferrari : Da Pechino il ministro italiano dell'Economia Giovanni Tria ha smorzato le recenti dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio su un possibile sforamento del tetto del 3% di deficit/Pil. "Il governo ...

Grande incertezza sul debito italiano. E le Banche ne fanno le spese : ... prima ancora, della nota di aggiornamento al DEF, il Documento di economia e finanza che fa da base alla Manovra - e alla luce delle tensioni tra Governo e Europa su immigrazione e politiche fiscali.

Azionario italiano ancora in calo - male utility e Banche : Ieri il ministro dell'economia Ildefonso Guajardo ha affermato che il negoziato in corso ha eliminato le maggiori divergenze commerciali tra i due Paesi che oggi riprenderanno le trattative. Ogni ...