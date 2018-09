Bagordi estivi? Ritorniamo in forma con la dieta dell’acqua

laragnatelanews

(Di venerdì 7 settembre 2018) Tutto l’inverno lottiamo per la prova costume e poi dopo le prime “uscite” in riva al mare, ci rilassiamo e tutto il lavoro invernale va sprecato. Ci ritroviamo così alle prese con rotoloni e chili di troppo, nuovamente, a settembre e la voglia di ricominciare l’anno scolastico e lavorativo in pienasi fa forte. Per salvarci, ecco in aiuto le Ricette della Nonna, il portale della cucina tradizionale italiana, consiglia una delle ultime frontiere per la perdita del peso: la. Sebbene possa, all’inizio intimorire, suggerendo un regime alimentare, forse, un po’ rigido, si tratta, invece di una, promossa e studiata da importanti nutrizionisti, che mira ad un’assunzione ponderata e dilazionata di un nutriente che può sembrare molto semplice come l’acqua con risultati a dir poco entusiasmanti: la perdita di una taglia al mese, puntando sul ...