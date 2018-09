Baglio-Piccolo | preoccupa destino Ama | chiesto consiglio straordinario

Baglio -Piccolo : ancora nessun lavoro per ponte in via Giulio Rocco : Roma – “ ancora nessun lavoro avviato su via Giulio Rocco . Il ponte che collega la via Ostiense con il quartiere Garbatella, superando i binari della linea B della metropolitana e della Roma Lido, e’ chiuso da 620 giorni, dal terremoto dal 30 ottobre del 2016. Il primo anno e’ trascorso per capire di chi fosse la competenza. Dopo le interrogazioni delle opposizioni- la nostra di dicembre 2017 attende ancora risposta- e ...

Baglio-Piccolo : nemmeno un soldo per manutenzione strade : Roma – “nemmeno un centesimo per la manutenzione ordinaria delle strade nella manovra di assestamento di bilancio 2018, in discussione in queste settimane nelle Commissioni consiliari. La delibera che dovrebbe arrivare in Aula entro luglio non prevede fondi aggiuntivi per le strade, ne’ sotto la voce di spese ordinarie ne’ per le straordinarie. E’ quanto e’ emerso oggi nella commissione congiunta Bilancio e ...