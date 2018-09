Azzurri ko con la Repubblica Ceca | Datome non basta

Italia - che impresa con la Russia! E ora gli Azzurri sognano la finale : Gabriele Gori in azione Un colpo di tacco di Marinai e Alghero esplode di gioia. La Nazionale Italiana di Beach Soccer batte i campioni d'Europa della Russia 6-5 all'extra-time e mette un piede e ...

Napoli - Sarri contro De Laurentiis / "Al Chelsea sono felice ma con gli Azzurri..." : Napoli, Sarri attacca De Laurentiis: “Ho appreso di Ancelotti alla tv, Higuain via per colpa del Presidente”. L'intervista del tecnico del Chelsea ai microfoni de Il Mattino(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:27:00 GMT)

Europei U19 : domani le Azzurrine in semifinale contro la Turchia : ... quando le azzurrine di Marco Mencarelli riuscirono a superare la Turchia in una emozionantissima semifinale del Campionato del Mondo 2017, dove poi la formazione tricolore conquistò la medaglia d'...

Diretta / Italia Repubblica Ceca streaming video e tv : i convocati Azzurri - orario (basket - Supercup 2018) : Diretta Italia Repubblica Ceca, streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di Supercup 2018, torneo di basket che la nostra nazionale gioca ad Amburgo tra oggi e domani(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:57:00 GMT)

Canoa slalom - Mondiali Rio de Janeiro 2018 : i convocati dell’Italia. Saranno sette gli Azzurri in gara nella rassegna iridata : Un mese di intenso lavoro per gli azzurri della Canoa slalom, o almeno per i sette italiani che andranno ai Mondiali di Rio de Janeiro in programma a fine mese: la delegazione del Bel Paese partirà alla volta del Brasile subito dopo la conclusione delle Finali di Coppa del Mondo in programma nel weekend a La Seu d’Urgell, in Spagna. Il kayak maschile punterà sullo stesso tridente in gara nelle acque iberiche: ci Saranno Giovanni De ...

Under 21 - Slovacchia-Italia 3-0 : pesante sconfitta per gli Azzurrini in amichevole : Slovacchia-Italia 3-0 , 9' Haraslìn, 50' Haraslìn, 56' Mraz, Riprende il cammino dell'Italia di Roberto Mancini, attesa dall'impegno in Nations League contro la Polonia, e riparte anche il percorso ...

Azzurrini ko con la Slovacchia : L'Italia Under 21 è stata travolta dalla Slovacchia 3-0, 1-0, in una partita amichevole giocata questa sera alla 'Mol Arena' di Dunajska Streda. Di Biagio avrà molto da lavorare dopo la prestazione di ...

DIRETTA / Italia Cina (risultato finale 3-1) streaming video e tv : vincono gli Azzurri : DIRETTA Italia Cina: info streaming video e tv della partita amichevole, prevista oggi 6 settembre 2018 a Siena. Ultimo test per Blengini prima dei Mondiali di volley.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 19:58:00 GMT)

Mondiali di Tiro con l’arco – Nove Azzurri in semifinale a Cortina : Nove gli azzurri in semifinale ai Mondiali Campagna di Cortina Italia super a Cortina d’Ampezzo: tutti gli arcieri entrano agli scontri diretti dopo le qualifiche, di questi in Nove hanno già staccato il pass per le semifinali! Domani giornata dedicata alle eliminatorie individuali con scontri diretti che decideranno tutti i semifinalisti. Giornata straordinaria per l’Italia ai Campionati Mondiali Campagna di Cortina, tutti gli ...

Azzurri : Mancini verso 4-3-3 con Polonia : ANSA, - FIRENZE, 6 SET - Ultimo allenamento per gli Azzurri a Coverciano, prima del debutto, domani sera a Bologna, contro la Polonia nell'esordio della Nations League. Anche stamattina il ct Roberto ...

Sci alpino - gli Azzurri di Coppa del Mondo si allenano duramente a Ushuaia : buone le condizioni meteo : Le squadre maschili di Coppa del Mondo si allenano sotto la neve a Ushuaia, condizioni generali buone Prosegue sulle nevi argentine di Ushuaia la preparazione delle squadre maschili di Coppa del Mondo. Il meteo negli ultimi giorni non sta aiutando gli allenamenti di slalomgigantisti e velocisti, piccole nevicate giornaliere di una decina di centimetri hanno reso il terreno più morbido rispetto ai primi giorni di lavoro, che procede in modo ...

Tiro con l’Arco - buone le prestazioni degli Azzurri dopo il primo giorno dei Mondiali di Cortina : primo giorno ai Mondiali Campagna di Cortina e Italia subito protagonista dopo le prime fase di qualifica, numerosi gli azzurri nelle prime posizioni Sono ufficialmente partiti oggi i Campionati Mondiali Tiro di Campagna a Cortina d’Ampezzo. Oggi è andata in scena la prima parte delle qualifiche: i 261 arcieri in gara, in rappresentanza di 31 Nazioni, hanno tirato 72 frecce sui 24 bersagli disposti a distanze sconosciute allestiti nei tre ...

Volley - Mondiali 2018 : che Italia si presenta? Condizioni di forma e ambizioni - come stanno gli Azzurri : Il momento della verità sta per arrivare, domenica 9 settembre scatteranno i Mondiali 2018 di Volley maschile e l’Italia si presenterà ai nastri di partenza con grandi ambizioni. La nostra Nazionale avrà il vantaggio di giocare in casa, di fronte al proprio pubblico proverà a mettere in mostra il miglior gioco possibile per arrivare quantomeno alla terza fase e poi giocarsi il tutto per tutto a Torino dove si disputerà la parte conclusiva ...