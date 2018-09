Autostrade - Castellucci : revoca concessione? A10 non scorporabile dal resto della rete : Un'eventuale revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia per il crollo del ponte Morandi a Genova dovrà riguardare tutta la rete in concessione, non solo la A10 ligure: lo ha precisato l'Ad di Aspi e Atlantia, Giovanni Castellucci, in un'intervista a La Stampa. "La A10 è tutt'uno con la concessione nazionale. Non è previsto nessuno scenario di separazione dal resto della ...

Autostrade - CdA condivide piano Castellucci e iniziative per famiglie - viabilità e sicurezza : Autostrade per l'Italia prende atto ed approva il piano da 500 milioni per il disastro di Genova , annunciato dall'AD della controllante Atlantia , Giovanni Catellucci , sabato pomeriggio, dopo i ...

GENOVA - Autostrade NON SI SCUSA : “CROLLO PONTE? NON RESPONSABILI”/ Video Castellucci : “fondo per le vittime” : Crollo ponte Morandi a GENOVA, Conte avvia iter per la revoca delle concessioni ad AUTOSTRADE per l'Italia: ultime notizie, scontro Governo-Benetton. Castellucci, "in 8 mesi nuovo ponte"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:34:00 GMT)

Genova - Autostrade parla a quattro giorni dal crollo. L’ad Castellucci : “Responsabilità da accertare” : quattro giorni dopo la strage del Ponte Morandi, i vertici della società controllata dalla famiglia Benetton hanno presenziato ai funerali di Stato di 19 delle 42 vittime e, poche ore più tardi, hanno incontrato la stampa in un hotel del centro. Stanziato mezzo miliardo per le vittime, da lunedì al lavoro per nuova viabilità e piano per nuovo ponte in 8 mesi. L'articolo Genova, Autostrade parla a quattro giorni dal crollo. L’ad ...

REVOCA CONCESSIONE Autostrade - DI MAIO : "NIENTE ELEMOSINE"/ Video - Salvini : "Castellucci? Minimo sindacale" : Crollo ponte Morandi a Genova, Conte avvia iter per la REVOCA delle concessioni ad AUTOSTRADE per l'Italia: ultime notizie, scontro Governo-Benetton. “Dovevano saper prevenire"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:38:00 GMT)

Le gelide scuse di Autostrade. Castellucci : " In 8 mesi demoliremo e ricostruiremo il ponte" : "Abbiamo una profonda tristezza nel cuore", queste le prime parole di Fabio Cerchiai, presidente della società, durante la conferenza stampa di Autostrade per l'Italia a pochi giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova. "Faremo quanto nelle nostre possibilità per alleviare le sofferenze dei familiari delle vittime e della città di Genova, rimasta ferita dal tragico avvenimento", ha continuato.Giovanni Castellucci, ...

Autostrade : le scuse e i soldi perle vittime. L'ad Castellucci : "E' uno strazio che mi porto nel cuore" : Autostrade per l'Italia chiede scusa per il crollo del Ponte Morandi che ha causato la morte di 42 persone. "Mi scuso profondamente", ha detto L'ad della società, Giovanni Castellucci. "Esprimo ...

