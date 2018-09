AUSTRIA | DOPPIA CITTADINANZA AGLI ALTOATESINI | BOZZA NON PRONTA Ultime notizie | il

AUSTRIA - pronta bozza su doppia cittadinanza per sudtirolesi. Vienna : “Processo lungo” : È dal giuramento dello scorso dicembre che il nuovo governo di Vienna , guidato da Sebastian Kurz e formato da conservatori ed estrema destra, lavora per concedere la cittadinanza Austria ca ai sudtirolesi di lingua tedesca o ladina. E da quanto riportano i media Austria ci, è pronto il parere della commissione esperti sulla proposta di legge. Ma il portavoce del ministero degli esteri Peter Guschelbauer precisa: “Sarà un processo piuttosto ...

Media AUSTRIAci : “Pronta la bozza per la doppia cittadinanza agli altoatesini” : È pronto il parere della commissione di esperti in merito alla concessione della cittadinanza austriaca ai sudtirolesi. Secondo i Media austriaci i sudtirolesi di lingua tedesca e ladina potranno votare per il parlamento austriaco mentre il servizio civile scatterà solo se il neo cittadino ha la residenza in Austria.Continua a leggere