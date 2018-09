Atletico Madrid | Nikola Kalinic costretto a fermarsi per infortunio

Atletico Madrid : aumenta la clausola di un campione del Mondo : Secondo TalkSport l'Atletico Madrid vuole incrementare il valore della clausola rescissoria di Lucas Hernandez , esterno di difesa della Francia campione del Mondo. Il valore attuale della clausola è di 135 milioni, i Colchoneros vorrebbero portarla a 150 milioni.

Atletico Madrid - infortunio per Kalinic : Non è cominciata nel migliore dei modi l’avventura di Nikola Kalinic con la maglia dell‘Atletico Madrid. Il croato rischia di saltare i prossimi impegni dei Colchoneros al rientro dalla sosta per le Nazionali: durante l’allenamento di questa mattina, infatti, l’attaccante ex Fiorentina e Milan ha rimediato una distorsione alla caviglia destra. Ancora da valutare la gravità e i tempi di recupero. LEGGI TUTTE LE ...

Real Madrid - Vinicius morso alla testa da capitano dell'Atletico Madrid B : Per la cronaca, il finale del derby fra le due squadre B , militanti in terza divisione, sarà di 2-2. IL BABY D'ORO. Vinicius è stato acquistato appena 16enne dal Flamengo, squadra in cui ha ...

Atletico - terza maglia speciale : il kit omaggia Nettuno e la città di Madrid : Nettuno e la città di Madrid le due basi che ispirano la terza maglia ufficiale dell'Atletico Madrid , campione in carica dell'Europa League e fresco vincitore della Supercoppa Uefa ai danni del Real. ...

Clamoroso fra Atletico Madrid e Real Madrid : Tachi prima stende Vinicius - poi lo morde in testa [VIDEO] : Incredibile quanto successo nel derby di Serie B spagnola fra Atletico Madrid B e Real Madrid B: il difensore dei Colchoneros, Tachi, ha morso in testa Vinicius dei Blancos Episodio incredibile accaduto durante il derby di Serie B spagnola fra Real Madrid B e Atletico Madrid B. I Blancos hanno schierato Vinicius Junior, il baby fenomeno classe 2000 pagato 45 milioni di euro, autore di una doppietta nella sfida conclusasi poi 2-2. Il ...

Liga - stravince il Real Madrid. Stecca l'Atletico : TORINO - Sabato di Liga 'made in Madrid ', con 'in campo' tutte e tre le squadre della capitale spagnola. 'In campo', tra virgolette, perché in Realtà non ha potuto giocare -e certamente non lo farà ...

Inter-Atletico Madrid ultimo test precampionato : News e formazioni : Inter-Atletico Madrid ultimo test precampionato: News e formazioni. L’Inter stasera sarà di scena al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, The post Inter-Atletico Madrid ultimo test precampionato: News e formazioni appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Pronostico Celta Vigo vs Atletico Madrid - La Liga 1-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 3^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Celta Vigo-Atletico Madrid, sabato 1 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Celta Vigo-Atletico Madrid, sabato 1 settembre. In Galizia la terza giornata della Liga propone una partita tra due formazioni che in passato hanno proposto delle sfide combattute. In panchina ci sarà un derby argentino tra Mohamed e Simeone. Analisi, probabili formazioni e ...

Calciomercato Fiorentina - il Cholito nel mirino dell'Atlético Madrid : E qualche mese fa il figlio rivelò: "Mi piacerebbe un giorno essere allenato da mio padre, lo dico da giocatore: a chi non piacerebbe lavorare con uno dei migliori tecnici al mondo?" . LEGGI L'...

Atletico Madrid : il PSG insiste per Filipe Luis - fissato il prezzo : Stando a Sport , l' Atletico Madrid sta valutando l'opportunità di cedere Filipe Luis . Il terzino brasiliano è finito nel mirino del PSG : i Colchoneros chiedono 30 milioni di euro.

All'Atletico Madrid basta un gol del campione del mondo Griezmann : 1-0 al Rayo Vallecano : Dopo il pareggio contro il Valencia, l' Atlético Madrid trova la sua prima vittoria in campionato superando per 1-0 il Rayo Vallecano al Wanda Metropolitano. Simeone cambia qualcosa rispetto alla gara ...

Pronostico Atletico Madrid vs Rayo Vallecano - La Liga 25-8-2018 : La Liga 2018-2019, 2^ giornata, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Atletico Madrid-Rayo Vallecano, sabato 25 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Atletico Madrid-Rayo Vallecano, sabato 25 agosto. La seconda giornata della Liga propone un derby madrileno. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Atletico Madrid e Rayo Vallecano? L’Atletico Madrid non è andato oltre il pari per 1-1 ...

Guai per l'Atletico Madrid : Simeone perde Vitolo per infortunio : Vitolo alle prese con un problema al ginocchio che lo terrà a lungo lontano dal terreno di gioco, Simeone dovrà fare a meno dell'esterno l'Atletico Madrid ha reso noto oggi che il centrocampista ...