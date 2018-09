Assoluti di Atletica a Pescara | tante le presenze dei big

Atletica – Campionati Assoluti di Pescara - Tamberi presente nell’alto : nel lungo c’è Fabrizio Donato : Tanti big ai Campionati Assoluti di Pescara, Tamberi a caccia della vittoria nell’alto mentre Donato torna nello stadio dove conquistò il primo titolo italiano junior Tanti azzurri sotto i riflettori ai Campionati Italiani Assoluti di Pescara (7-9 settembre). Nell’alto c’è in pedana il recordman Gianmarco Tamberi che vuole chiudere nel migliore dei modi una stagione che lo ha riportato a quota 2,33 ad Eberstadt dopo il ...

Atletica – Campionati Italiani Assoluti - tanti big impegnati a Pescara : nell’alto c’è anche Elena Vallortigara : Da venerdì scattano i Campionati Italiani Assoluti di Pescara, tanti big azzurri scenderanno in pista per il titolo Nella giornata di apertura dei Campionati Italiani Assoluti di Pescara, venerdì 7 settembre, sarà subito impegnata una delle atlete più attese. Sui 10 chilometri di marcia al via Antonella Palmisano (Fiamme Gialle), medaglia di bronzo nella 20 km agli Europei di Berlino e anche ai Mondiali di Londra della scorsa ...

Atletica - campionati italiani Assoluti a Pescara : c'è anche Tamberi : Domenica pomeriggio ci sarà anche il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi che ha deciso di partecipare "a furor di...

Atletica - Pescara pronta ad ospitare l’edizione 2018 dei Campionati Italiani Assoluti : La massima rassegna nazionale su pista torna nel capoluogo abruzzese per la terza volta dopo le edizioni del 1990 e del 1999 42 titoli nazionali, 21 maschili e altrettanti femminili, l’assegnazione della Coppa Italia per club, 3 giorni di sfide su piste e pedane e un migliaio di atleti-gara: l’edizione 2018 dei Campionati Italiani Assoluti andrà in scena a Pescara da venerdì 7 a domenica 9 settembre in un rinnovato Stadio Adriatico ...