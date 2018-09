Ascolti tv | le repliche di Don Matteo 10 vincono con oltre 3 2 milioni di telespettatori

Ascolti tv - 2.4 milioni di telespettatori per le repliche di Don Matteo 10 : Anche in replica “Don Matteo 10” in onda su Rai 1 vince il prime time con 2.443.000 telespettatori e uno share del 15%. Ascolti tv prime time Su Canale5, l’ultima puntata di Sacrificio d’amore ha ottenuto 1.489.000 spettatori con il 9.78% di share. Su Italia1 la quarta puntata di Battiti live ha avuto 987.000 spettatori con il 6.66% di share. Su La7 In Onda ha registrato 958.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su Rai3 ...