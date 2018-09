Ascolti TV : i debutti della nuova stagione 2018/2019 confrontati con quelli dell’anno precedente : Antonia Klugmann, Bastianich, Barbieri Si dice che “chi ben comincia è a metà dell’opera“. Non sempre è così in televisione, ma è innegabile che una buona o una cattiva partenza possa arrivare a condizionare l’intero esito dell’annata catodica. Andiamo a scoprire, volta per volta, come sono andati i debutti del 2018/2019 confrontati con quelli della stagione precedente. Ecco chi sale e chi scende. debutti 4 ...

Ascolti TV : i debutti della nuova stagione 2018/2019 confrontati con quelli dell’anno precedente : Timperi e Fialdini (foto di Assunta Servello) Si dice che “chi ben comincia è a metà dell’opera“. Non sempre è così in televisione, ma è innegabile che una buona o una cattiva partenza possa arrivare a condizionare l’intero esito dell’annata catodica. Andiamo a scoprire, volta per volta, come sono andati i debutti del 2018/2019 confrontati con quelli della stagione precedente. Ecco chi sale e chi scende. debutti 3 ...

Ascolti TV : i debutti della nuova stagione 2018/2019 confrontati con quelli dell’anno precedente : 'O Mare Mio Si dice che: “Chi ben comincia è già a metà dell’opera“. Non sempre è così in televisione ma è innegabile che una buona o una cattiva partenza possa arrivare a condizionare l’intero esito dell’annata catodica. Andiamo a scoprire, volta per volta, come sono andati i debutti del 2018/2019 confrontati con quelli della stagione precedente. Ecco, chi sale e chi scende. debutti 2 settembre 2018 O’ ...