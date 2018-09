Argentina | Icardi torna ad allenarsi in gruppo

Inter - Icardi resta in ritiro con l’Argentina : Spalletti preoccupato : Se Lautaro Martinez rientrerà presto in Italia per effettuare delle visite che stabiliranno l’effettiva entità dell’infortunio al polpaccio, invece Mauro Icardi, in accordo con lo staff dell’Argentina, è rimasto in ritiro con l’Albiceleste. La Nazionale attualmente guidata da Scaloni è attesa da un duplice impegno negli Stati Uniti contro Guatemala e Colombia. Spalletti attende e incrocia le dita: l’attaccante ...

Inter - Icardi e Lautaro : nulla di grave - con l'Argentina saltano la prima : Contrattura al quadricipite destro per Mauro Icardi, affaticamento al polpaccio sinistro per Lautaro Martinez. Questo l'esito dei controlli a cui gli attaccanti dell'Inter si sono sottoposti a Los ...

Inter - Icardi si allena a Los Angeles : la nuova Argentina lo ricarica : E se fosse l'Argentina a restituire Icardi al top della forma? Ci sperano ovviamente l'Inter e Spalletti, orfani del proprio capitano nella prima vittoria stagionale a Bologna. Tre punti e tre gol per ...

Argentina - Icardi scalpita. Contro la Colombia potrebbe giocare : Dal forfait di Bologna alla nuova Argentina di Scaloni. Mauro Icardi è a Los Angeles in vista delle due amichevoli della Seleccion, le foto postate sui social testimoniano un suo accenno di ritorno in ...

Inter : Icardi e Lautaro Martinez in Argentina : Sempre secondo il Corriere dello Sport , può darsi che Walter abbia un occhio di riguardo. O almeno così spera Spalletti che si augura di riavere a disposizione in buone condizioni sia i due ...

Argentina - i convocati per le amichevoli contro Guatemala e Colombia : convocato Icardi : Il nuovo ct dell’Argentina ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Guatemala e Colombia, c’è Icardi e non Higuain Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei convocati dell’albiceleste per le amichevoli di settembre contro Guatemala e Colombia. convocato l’interista Mauro Icardi, resta a casa invece il milanista Gonzalo Higuain. Questo l’elenco ...

Argentina - Icardi convocato per le amichevoli di settembre. Ci sono Lautaro e Dybala - out Higuain : Dopo la delusione del Mondiale, l'Argentina è pronta a ripartire. Lo farà senza Jorge Sampaoli in panchina e - almeno per il primo periodo - senza Leo Messi in campo. L'ex CT è stato infatti ...

Argentina - Messi saluta per ora : Scaloni chiamerà Icardi : ROMA - Leo Messi lascia temporaneamente la nazionale. Il neo ct, ad interim, della Seleccion, Lionel Scaloni non è riuscito a convincere la 'Pulce' a giocare le due partite amichevoli a settembre ...

Altro che anelli - il regalo di Icardi a Wanda Nara è da favola : la nuova casa al lago dell’Argentina [VIDEO] : A Wanda Nara un regalo speciale, Mauro Icardi le regala una magnifica casa sul lago di Como realizzando il suo sogno di possederne una “La casa dei miei sogni. Grazie Mauro Icardi” . Così Wanda Nara ringrazia il marito calciatore per il regalo ricevuto. Altro che anelli e scarpe, l’attaccante dell’Inter ha donato alla bella moglie una casa sul lago di Como che evidentemente la bionda wags sognava da tanto. Un ...

“Icardi su uno yacht con sole donne” : la risposta di Wanda Nara - la Wags smaschera la stampa Argentina [GALLERY] : Wanda Nara smaschera la stampa argentina che aveva dato notizia di una gita in barca di Mauro Icardi con sole donne “Mauro Icardi su uno yacht con sole ragazze“. È questa l’ammissione della stampa argentina che fa sorridere Wanda Nara. La bella Wags, sicura della fedeltà del marito, ha risposto per le rime alle voci di gossip che avrebbero voluto il calciatore dell’Inter vicino ad altre donne, sbugiardandole. La ...

Argentina - parla Wanda : 'Icardi è il miglior 9 che c'è! Sampaoli? Serve un ct che non si faccia influenzare...' : Tutti vogliamo l'Argentina campione del mondo'. 'Io dissi a Sampaoli che Mauro è il miglior 9 che abbia l'Argentina. Ma anche uno che ti cambia il gruppo in positivo. E' un leader, capitano e ha un ...

Mondiali Russia 2018 - Argentina eliminata : da Icardi a Mbappé - ecco i meme più divertenti : Dopo la vittoria della Francia negli ottavi di finale del Mondiale, il web è stato invaso da una serie di meme ironici sull'eliminazione di Messi e compagni da Russia 2018. E c'è anche Icardi... MBAPP ...