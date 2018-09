Arcelor Mittal si prende l' Ilva | l' obiettivo è dominare l' Europa

Ilva : impegno di Arcelor Mittal per 10.700 assunzioni ma il tavolo al Mise continua : PRIMAPRESS, - ROMA - Alla fine di un incontro ad oltranza tenutosi fino a notte fonda al Ministero per lo Sviluppo Economico, Mise ,, la società ArcelorMittal ha accolto la richiesta dei sindacati, ...

Ilva - il tavolo al MISE : ArcelorMittal accetta<br> la richiesta dei sindacati : Giovedì 6 settembre 2018, ore 8:30 - Le trattative al MISE sull'Ilva sono andate avanti per tutta la notte. Secondo gli ultimi flash di agenzia ArcelorMittal avrebbe accettato la proposta dei sindacati e in particolare di assumere subito 10.700 lavoratori.Ilva, le trattative del 5 settembre Mercoledì 5 settembre 2018Aggiornamento ore 20:06 - Potrebbe essere il giorno decisivo per l'Ilva. Al MISE si sono incontrate tutte le parti in causa e la ...