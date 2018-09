Anticipazioni Uomini e Donne | scontro acceso | Sara Affi Fella torna e attacca il suo ex

Uomini e Donne Anticipazioni : MARIO SERPA assente alla prima registrazione : In alcuni dei nostri post dedicati alle anticipazioni di Uomini e Donne, vi avevamo parlato del ritorno nel dating show di MARIO SERPA in veste di opinionista: archiviata la sua storia travagliata con l’ex tronista Claudio Sona, il ragazzo aveva dichiarato, nel corso di una serata in discoteca, che si sarebbe riaffacciato nel programma condotto da Maria De Filippi. Le cose, almeno per il momento, non sono però andate così. Nella varie ...

Uomini e Donne Anticipazioni : pubblicato il video del confronto tra Sara e Luigi : Uomini e Donne anticipazioni: ecco il video del confronto tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in studio Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che nelle prime puntate del Trono Classico assisteremo al confronto tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. I due si sono conosciuti nel corso della passata stagione nei rispettivi ruoli […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: pubblicato il video del confronto tra Sara e Luigi ...

Uomini e donne Anticipazioni : LORENZO fa una rivelazione - ecco quale… : Nella prima registrazione del trono classico di Uomini e donne, avvenuta venerdì 31 agosto, non sono di certo mancate le sorprese: Maria De Filippi, oltre ad accogliere alcuni protagonisti di Temptation Island, ha presentato al pubblico i nuovi tronisti Mara Fasone, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e LORENZO Riccardi. Quest’ultimo, stando alle anticipazioni, si è lasciato andare nel corso della puntata ad una affermazione riguardante la ...

Uomini e Donne - Anticipazioni : lunedì 10 settembre in onda il trono classico o il trono over? : lunedì 10 settembre inizia la nuova stagione di Uomini e Donne, programma in onda nella fascia pomeridiana su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Anche quest’anno ci saranno due format, il trono classico e il trono over, mentre per il momento è stato accantonato il trono gay. I protagonisti del trono classico sono stati già annunciati: Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Mara Fasone e Teresa Langella. Il pilastro del trono over, ...

Torna 'Uomini e donne' - tutte le Anticipazioni : data - tronisti - corteggiatori e news : Al via da lunedì 10 settembre la 23esima edizione del talk pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Appuntamento dal...

Uomini e Donne Anticipazioni : LUIGI e SARA - chiarimento nella prima puntata : Nel corso della prima puntata del trono classico di Uomini e Donne, registrata venerdì 31 agosto, Maria De Filippi ha creato i presupposti per un chiarimento tra SARA Affi Fella e il suo ex LUIGI Mastroianni, diventato tra l’altro il nuovo tronista del programma. Vediamo cos’è successo, in attesa di assistere in tv alla puntata in questione. Le anticipazioni indicano che LUIGI si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: oltre a fare ...

