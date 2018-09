Anker presenta cinque nuovi prodotti

chimerarevo

(Di venerdì 7 settembre 2018) L’IFA di Berlino è uno dei migliori posti per gli appassionati di tecnologia. A questo evento, infatti, vengonoti tantiche coprono tutti i campi tecnologici. Alla fiera ha partecipato ancheche, con le suedivisioni, non si è trattenuta dalre bendispositivi. Vediamoli: RoboVac 30C Per il comparto dedicato alla cura della casa abbiamo l’ Eufy RoboVac 30C. Si tratta di un robot aspirapolvere con le seguenti caratteristiche: Wi-Fi integrato; Controllo vocale (Alexa o Google Assistant) per il momento solo in inglese; Programmi settimanali; Funzione “trova il mio robot“; Applicazione per il controllo remoto; Avvisi in tempo reale; Potenza di aspirazione di 1500Pa; Striscia di confine di 4 m; Tecnologia BoostIQ di 2a generazione. Il lancio al pubblico è previsto per Novembre, ad un prezzo di 299€ PowerCore+ ...