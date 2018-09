Android vs iOS | ecco l’ultimo report di DeviceAtlas

TIM annuncia il torneo “TIM Asphalt 9 : Legends” per i corridori su Android e iOS : TIM annuncia il torneto "TIM Asphalt 9: Legends" dedicato ai videogiocatori su Android e iOS con in palio un premio speciale. L'articolo TIM annuncia il torneo “TIM Asphalt 9: Legends” per i corridori su Android e iOS proviene da TuttoAndroid.

Microsoft To-Do si aggiorna per Android e iOS : L’app Microsoft To-Do si è appena aggiornata alla versione 1.38 sull’App Store e sul Google Play per tutti i dispositivi con a bordo Android e iOS. Novità Annulla operazione – Se hai perso traccia delle tue attività importanti a causa delle tue mani grandi, abbiamo una soluzione. Puoi ora annullare l’operazione dopo aver rimosso un’attività dalla lista Importante. (Solo Android) Abbiamo migliorato la sincronizzazione, le prestazioni ...

Kodi 18 Leia Beta 1 Download Per iOS - Android - Windows - Mac : Vuoi provare subito il nuovo Kodi 18 Leia Beta 1 sul tuo computer? Oppure lo vuoi provare su Android, iPhone o iPad? Kodi 18 Leia Beta 1 dove scaricare gratis ultima versione Dove scaricare Kodi 18 Leia Beta 1? Ormai è tutto pronto per il rilascio di Kodi 18, il nuovo e importante aggiornamento per il celebre […]

Anker - bilancia Smart compatibile con iOS e Android : solo oggi a 39 - 99 euro - : ... con l'offerta del giorno la pagate solo 39,99 euro spedizione inclusa Chi fa sport e si allena in casa o in palestra o più semplicemente chi segue una dieta e vuole tenere sotto controllo il proprio ...

Trasferire File tra Smartphone diversi Android ed iOS : Trasferire File tra Smartphone diversi Android ed iOS Non hai la più pallida idea di come copiare i dati da un vecchio telefono su uno nuovo in quanto sono di due produttori diversi? Mobile Transfer è un tool perfetto per aiutarti a Trasferire i dati da un dispositivo ad un altro senza danni. OS Supportati […]

Ecco perchè gli utenti passano da Android a iOS e viceversa : Finalmente pare esserci la risposta ad una domanda frequente: perchè gli utenti passano da Android ad iOS (o viceversa)? Scopriamolo insieme L'articolo Ecco perchè gli utenti passano da Android a iOS e viceversa proviene da TuttoAndroid.

Xbox Game Pass : pubblicata l’app ufficiale per Android e iOS [Beta] : Le indiscrezioni si sono rivelate alla fine veritiere e Microsoft ha rilasciato l’app ufficiale dedicata all’abbonamento Xbox Game Pass per tutti gli smartphone Android e iOS. L’annuncio è arrivato ieri sera in occasione dell’evento Gamescom 2018 con il Colosso di Redmond che ha dichiarato di credere fortemente nel Game Pass e, basandosi sui feedback dei videogiocatori, ha deciso di sviluppare un’applicazione per i ...

Come inviare FAX Gratis con lo Smartphone Android ed iOS : Il FAX è ormai in disuso ma con i moderni Smartphone dovete sapere che è possibile inviarli anche gratuitamente e facilmente usando le giuste app per Android ed iOS Come inviare FAX Gratis con lo Smartphone Android ed iOS Con i FAX ormai caduti nel dimenticatoio, in favore di FAX server o PEC (Posta Elettronica […]

Come inviare FAX Gratis con lo Smartphone Android ed iOS : Il FAX è ormai in disuso ma con i moderni Smartphone dovete sapere che è possibile inviarli anche gratuitamente e facilmente usando le giuste app per Android ed iOS Come inviare FAX Gratis con lo Smartphone Android ed iOS Con i FAX ormai caduti nel dimenticatoio, in favore di FAX server o PEC (Posta Elettronica […]

Come inviare FAX Gratis con lo Smartphone Android ed iOS : Il FAX è ormai in disuso ma con i moderni Smartphone dovete sapere che è possibile inviarli anche gratuitamente e facilmente usando le giuste app per Android ed iOS Come inviare FAX Gratis con lo Smartphone Android ed iOS Con i FAX ormai caduti nel dimenticatoio, in favore di FAX server o PEC (Posta Elettronica […]

Gli Sticky Notes di Windows 10 in arrivo anche su Android e iOS : Molto presto gli utenti Insider facenti parte del canale Skip Ahead di Windows 10 potranno provare in prima persona la versione 3.0 di Sticky Notes con il supporto al tema scuro, una presunta modalità lavagna, una nuova barra multifunzione e opzioni per l’accessibilità. Sembra però che Microsoft non sia intenzionata a fermarsi qui poichè, secondo quanto riferito da Thurrott.com (una fonte molto affidabile), ci sarebbe un’altra ...

Microsoft Edge Preview si aggiorna per Android e iOS : La versione Preview di Microsoft Edge ha appena ricevuto sul Google Play Store e sull’App Store di casa Apple un nuovo interessante aggiornamento numerato 42.0.0.2285. Novità Migliorata l’integrazione con MSN Notizie: adesso è possibile ricevere in automatico le notifiche sulle ultime news più importanti. Vai velocemente alla pagina web Novità e suggerimenti dal menu Impostazioni. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al ...

Skype sia aggiorna per Android e iOS con supporto SMS e registrazione delle chiamate : L’ultimo aggiornamento rilasciato da Microsoft su iOS e Android per la versione Preview ufficiale di Skype è davvero interessante con delle novità attese da mesi. La versione è numerata 8.29.76. Changelog E’ adesso possibile registrare le chiamate mediante un pulsante apposito senza la necessità di ricorrere a software di terze parti. (Android e iOS). Aggiunto il supporto all’invio di SMS mediante il credito Skype oppure ...

Diggro DI10 - orologio smart sportivo per iOS e Android - IP68 a soli 17 euro - : E' inoltre in grado di tracciare le attività fisiche, come gli allenamenti o i passi, attività che possono essere sincronizzate grazie all'applicazione Sport+. Per merito dello schermo speciale l'ora ...