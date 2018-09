Android Q non farà sentire la suoneria se avete una chiamata in attesa

TWRP non ufficiale per Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 - Open GApps per Android 9 Pie : Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 ricevono una TWRP non ufficiale, mente arrivano le Open GApps per Android 9 Pie, in varie versioni e dimensioni. L'articolo TWRP non ufficiale per Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1, Open GApps per Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Impossibile per Huawei P8 Lite 2017 l’aggiornamento Android Pie nonostante 2 aperture : Ci sono alcune considerazioni riguardanti uno smartphone tanto popolare in Italia come il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017 che, oggi 7 settembre, vanno assolutamente fatte. La questione riguarda la possibile compatibilità con l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, perché di recente ci sono stati due segnali di apertura che hanno in qualche modo riacceso la speranza del pubblico. Come stanno effettivamente le cose? Proviamo a chiarire ...

LG G2 non molla e si aggiorna a Android 9 Pie con la LineageOS 16 Unofficial : LG G2 continua ad aggiornarsi per mezzo di sviluppatori indipendenti ricevendo Andoid 9 Pie con la LineageOS 16 non ufficiale. L'articolo LG G2 non molla e si aggiorna a Android 9 Pie con la LineageOS 16 Unofficial proviene da TuttoAndroid.

Android Auto è attualmente non compatibile con i dispositivi Android One : Google ha dichiarato che Android Auto è attualmente non compatibile con gli smartphone dotati di sistema Android One, sebbene su alcuni di questi dispositivi funzioni […] L'articolo Android Auto è attualmente non compatibile con i dispositivi Android One proviene da TuttoAndroid.

Nexus 4 e HTC One M8 ricevono versioni non ufficiali di Android 9 Pie : Sia HTC One M8 che LG Nexus 4 ricevono una versine non ufficiale di Android 9 Pie, dimostrando la bontà del lavoro della comunità del modding. L'articolo Nexus 4 e HTC One M8 ricevono versioni non ufficiali di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J7 2016 l’avventura non finisce qua : Android Oreo in arrivo! : Non buttate via il vostro Samsung Galaxy J7 2016 perché entro la fine dell’anno il dispositivo dovrebbe ricevere l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0: i dettagli.Questo potrebbe essere un cambiamento importante nelle politiche aziendali di Samsung, non sappiamo se avverrà anche per altri dispositivi, ma la speranza è l’ultima a morire.Samsung Galaxy J7 2016 non è ancora finta l’avventura: si aggiornerà ad Android Oreo ...

Qualsiasi smartphone non Android Pie ha una vulnerabilità e può essere monitorato : Secondo una recente ricerca, è stata individuata una nuova vulnerabilità del sistema operativo Android (non Pie) che permetterebbe ai malintenzionati di monitorare le attività del telefono: i dettagli.Un nuovo rapporto di ricerca proveniente dalla Nightwatch Cybersecurity ha rivelato che al momento praticamente tutti gli smartphone con sistema operativo Android sono soggetti ad una possibile falla di sicurezza.Individuata una nuova falla del ...

Come correggere errore “Scheda SD non rilevata” telefono Android : errore Scheda SD non rilevata o Scheda SD non trovata su telefono e smartphone Android ecco Come poter risolvere l'errore e leggere la scheda di memoria microSD. Hai problemi ad accedere alla memoria esterna inserita nel telefono Android ? In questa guida, tratteremo Come sia possibile correggere l'errore della scheda SD non rilevata.

Diffusione Android Oreo in crescita; Android Pie non compare ancora ad agosto 2018 : Nel mese di agosto 2018 la Diffusione di Android Oreo aumenta di qualche punto percentuale, mentre Android Pie 9.0 non è ancora presente: i dati rilasciati da Google.Come di consuetudine Google ha rilasciato a fine mese un nuovo aggiornamento statistico sulle percentuali di Diffusione delle varie versioni del sistema operativo mobile di Android.Android Oreo in crescita secondo gli ultimi dati di Google: le percentualiCon i nuovi dati possiamo ...

HTC U12 Life è ufficiale : originale e non troppo costoso - ma non è un Android One : HTC U12 Life è ufficiale ed è stato svelato durante IFA 2018, a Berlino: andiamo a scoprire specifiche tecniche, immagini, design, prezzo e data di uscita del nuovo smartphone Android del produttore taiwanese. L'articolo HTC U12 Life è ufficiale: originale e non troppo costoso, ma non è un Android One proviene da TuttoAndroid.

Fortnite per Android non è sicuro? In arrivo Shockwave Granade : Come tutti sanno bene ormai Fortnite è disponibile anche per Android: il problema è che non si può effettuare il solito download dal Play Store di Google, ma direttamente dal sito ufficiale di Epic Games. In questo modo la casa di sviluppo non perde il 30% degli introiti che dovrebbe dare a Google se ospitata sulla sua piattaforma. Tutto bene, anzi no: Google ha recentemente rivelato una grossa falla di sicurezza nell'applicazione di Fortnite ...

Android Pie : ecco i gadget che possono essere aggiornati con le custom rom non ufficiali : “Easy as Pie”. Facile come una torta. Un gioco da ragazzi, in lingua inglese. È quello che devono avere pensato i molti sviluppatori che, nelle scorse settimane, hanno effettuato la conversione per dei sorgenti della nona versione di Android, soprannominata guarda caso proprio ‘Pie’. Proprio così. Anche se la versione stabile e ufficiale di Android 9 Pie è utilizzabile attualmente solo su Google Pixel/Pixel XL, Google Pixel 2/Pixel 2 XL ed ...

L’App DJI GO Per Android non Si Connette Al Drone? Come Risolvere : Cosa fare se l’app DJI GO per Android non si collega al Drone? Come Risolvere in un istante il problema di connessione e collegamento tra app DJI GO, drone e smartphone Android Impossibile collegare app DJI GO Android e drone: ecco Come Risolvere Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato a tutti i possessori di droni DJI e smartphone Android. […]

Che cosa sa Google di noi : così gli smartphone Android ci tracciano anche quando non li usiamo : I servizi gratuiti che quotidianamente Google offre a miliardi di persone in tutto il mondo, poi così gratuiti non sono. La moneta con la quale paghiamo l'utilizzo di Android, Gmail, Google Maps e tutto il resto, altro non è che i nostri dati. E la raccolta di Big G è a orario continuato, anche quando i nostri smartphone sono spenti. Un dossier lo spiega ...