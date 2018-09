Android 9 Pie | cosa cambia e come aggiornare

TWRP non ufficiale per Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 - Open GApps per Android 9 Pie : Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 ricevono una TWRP non ufficiale, mente arrivano le Open GApps per Android 9 Pie, in varie versioni e dimensioni. L'articolo TWRP non ufficiale per Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1, Open GApps per Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Oneplus 6 con Open Beta si aggiorna ad Android 9 Pie : Android 9 Pie ha fatto il suo debutto solo qualche settimana fa su i Google Pixel 2 e si sta preparando per una diffusione su più ampia scala. Oggi anche Oneplus 6 si aggiorna a questa ultima release di Android, ma solo i modelli iscritti al programma Open Beta di Oneplus. L’aggiornamento sta arrivando proprio ora a tutti i device iscritti a tale programma e porta tutti le piccole novità che abbiamo già visto sui Pixel. Se vi interessa il ...

Impossibile per Huawei P8 Lite 2017 l’aggiornamento Android Pie nonostante 2 aperture : Ci sono alcune considerazioni riguardanti uno smartphone tanto popolare in Italia come il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017 che, oggi 7 settembre, vanno assolutamente fatte. La questione riguarda la possibile compatibilità con l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, perché di recente ci sono stati due segnali di apertura che hanno in qualche modo riacceso la speranza del pubblico. Come stanno effettivamente le cose? Proviamo a chiarire ...

Android 9 Pie aggiunge il supporto ai controller DualShock 4 per Sony PlayStation 4 : Il team di Google ha finalmente aggiunto la corretta mappatura dei tasti dei controller DualShock 4 nel codice AOSP di Android 9 Pie L'articolo Android 9 Pie aggiunge il supporto ai controller DualShock 4 per Sony PlayStation 4 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 inizia a ricevere Android 9 Pie con MIUI 10 China : Dopo Xiaomi Mi MIX 2S, anche Xiaomi Mi 8 inizia a ricevere Android 9 Pie, con la versione cinese di MIUI 10 in beta privata. L'articolo Xiaomi Mi 8 inizia a ricevere Android 9 Pie con MIUI 10 China proviene da TuttoAndroid.

I wearable Fitbit hanno dei problemi con Android 9 Pie : Il numero di smartphone aggiornabili ad Android 9 continua ad aumentare sempre più. La nuova versione del sistema operativo di Google propone ai […] L'articolo I wearable Fitbit hanno dei problemi con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Chiamatelo l’immortale - LG G2 con Android Pie : da XDA l’aggiornamento (customROM) : Avreste mai detto che LG G2 potesse ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Pie 9.0? Molto probabilmente no, eppure è successo. Grazie al lavoro svolto dallo sviluppatore di XDA Developers 'qwertyu123', anche un top di gamma vecchio di 5 anni potrà disporre dell'ultima versione dell'OS mobile di Google (roba da non crederci, eppure è proprio così che stanno le cose per via del modding, un aspetto troppo spesso snobbato e ...

Honor 10 sembrerebbe aver già iniziato a ricevere Android 9 Pie in Cina : Honor 10 sembrerebbe aver già iniziato a ricevere Android 9 Pie e la EMUI 9 in Cina mediante un aggiornamento OTA. L'articolo Honor 10 sembrerebbe aver già iniziato a ricevere Android 9 Pie in Cina proviene da TuttoAndroid.

La versione 4.0 di Google Foto aggiorna l’interfaccia utente a Android 9 Pie : Google Foto è stato aggiornato alla versione 4.0 e che rinnova l'aspetto dell'interfaccia per abbinarsi a Android 9 Pie e introduce un nuovo modo per accedere al pannello "Informazioni" per una determinata immagine tramite uno scorrimento verso l'alto. L'articolo La versione 4.0 di Google Foto aggiorna l’interfaccia utente a Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

LG G2 non molla e si aggiorna a Android 9 Pie con la LineageOS 16 Unofficial : LG G2 continua ad aggiornarsi per mezzo di sviluppatori indipendenti ricevendo Andoid 9 Pie con la LineageOS 16 non ufficiale. L'articolo LG G2 non molla e si aggiorna a Android 9 Pie con la LineageOS 16 Unofficial proviene da TuttoAndroid.

Con Android 9 Pie la feature delle suonerie Bluetooth In-Band può essere disattivata solo con root : Con Android 9 Pie le suonerie Bluetooth In-Band sono abilitate per impostazione predefinita su tutti i dispositivi supportati e non possono essere disattivate L'articolo Con Android 9 Pie la feature delle suonerie Bluetooth In-Band può essere disattivata solo con root proviene da TuttoAndroid.

Nexus 4 e HTC One M8 ricevono versioni non ufficiali di Android 9 Pie : Sia HTC One M8 che LG Nexus 4 ricevono una versine non ufficiale di Android 9 Pie, dimostrando la bontà del lavoro della comunità del modding. L'articolo Nexus 4 e HTC One M8 ricevono versioni non ufficiali di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Sciogliamo i dubbi sulla compatibilità tra Samsung Galaxy S7 e l’aggiornamento Android Pie : Da alcune settimane si parla moltissimo di Android Pie e di smartphone compatibili con il pacchetto software, con il Samsung Galaxy S7 che fino a questo momento non è mai apparso nelle varie liste ufficiose che si sono susseguite sul web. Come stanno esattamente le cose oggi 4 settembre? C'è margine per una speranza o ogni porta va considerata chiusa? Ovviamente dal produttore asiatico non sono ancora giunte comunicazioni definitive sotto questo ...