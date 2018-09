Andrea Delogu a Blogo | Io sovraesposta? No | si chiama gavetta VIDEO

Dal 15 settembre 'B come sabato' - con Andrea Delogu e Gabriele Corsi su Rai2 e RaiRadio2 : Saranno i Campioni stessi a spiegare ad Andrea e Gabriele le regole del loro sport e a raccontare le loro vite, oltre a sfidare i vari ospiti in una serie di divertenti e improbabili competizioni. Ad ...

INDIETRO TUTTA 30 E L'ODE/ Anticipazioni : Andrea Delogu perfetta padrona di casa (replica) : INDIETRO TUTTA 30 e l’ode, il celebre programma torna in replica sulla seconda rete di casa Rai, le dichiarazioni di Renzo Arbore e Nino Frassica.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:55:00 GMT)

B come sabato su Rai 2 - con Andrea Delogu e Gabriele Corsi : ecco quando : Arriva su Rai2 “B come sabato”, il nuovo programma condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi dedicato al campionato di Serie B Rai 2 ha deciso di puntare sul campionato di Serie B con il lancio di “B come sabato“, un nuovo programma sportivo e di approfondimento dedicato al campionato cadetto. ecco tutte le anticipazioni e la data di partenza del nuovo programma condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi. B come sabato ...

Stracult Live Show : Fabrizio Biggio - Andrea Delogu - Marco Giusti e G-Max sbarcano a Venezia : Con Fabrizio Biggio, Andrea Delogu e Marco Giusti , e la partecipazione di G-Max, Stracult Live Show sbarca alla Mostra d'arte cinematografica di Venezia con due appuntamenti speciali, in onda giovedì ...

Indietro tutta 30 e l'ode / Su Rai 2 lo show con Andrea Delogu - Renzo Arbore e Nino Frassica (Replica) : Indietro tutta 30 e l'ode, replica della prima delle due puntate dello show con Andrea Delogu, Renzo Arbore e Nino Frassica. Anticipazioni, news e... (Rai 2, 21.05)(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:51:00 GMT)

Tv2000 - Vado al Massimo : Andrea Delogu conduce lo spettacolo per i giovani in pellegrinaggio dal Papa. Sul palco anche Saverio Raimondo : Andrea Delogu Prima la veglia di preghiera con Papa Francesco, poi la grande festa. Si intitola Vado al Massimo la serata di musica e spettacolo che sabato prossimo, 11 agosto, andrà in scena al Circo Massimo di Roma per i giovani pellegrini che confluiranno a Roma da tutta Italia in preparazione del Sinodo di ottobre. L’evento, organizzato da Tv2000 in collaborazione con la Cei, sarà trasmesso in diretta dalle 21.30 sul canale 28 dtt e ...

Quelli che il sabato - Andrea Delogu : "Con Gabriele Corsi andremo a istinto" : Andrea Delogu dal cinema al calcio, passando per la danza e per Papa Francesco: al momento, però, ci si prepara al debutto su Rai 2 con la Serie B raccontata alla maniera di "Quelli che...".L'11 agosto condurrà Vado al Massimo su Tv2000, il 30 riprende Stracult, a dicembre sarà con Arbore e Frassica in Guarda... stupisci, ma l'estate di Andrea Delogu passa per lo studio di tutto il calcio minuto per minuto. Debutta sabato 15 settembre, infatti, ...

Andrea Delogu racconta il suo Quelli che il sabato con Gabriele Corsi : Andrea Delogu a Quelli che il sabato con Gabriele Corsi: “Andremo d’istinto” Andrea Delogu è una conduttrice televisiva e radiofonica e una scrittrice. Da poco, infatti, è uscito il suo ultimo libro La collina. La Delogu adesso è pronta a mettersi alla prova con una nuova esperienza. Sarà il volto di Quelli che il sabato, […] L'articolo Andrea Delogu racconta il suo Quelli che il sabato con Gabriele Corsi proviene da ...

Andrea Delogu - e il passato difficile : 'Gli anni a San Patrignano - quando io...' : Negli ultimi anni ha condotto programmi di ogni genere, passando dal cinema , Stracult, alla televisione , Indietro tutta! 30 e... l' ode, , dalla sfera dei sentimenti , Parla con lei, alle gare di ...

Andrea Delogu/ “A 13 anni ho presentato il concerto di Cristina D’Avena - da allora amo questo lavoro” : L'autunno di Andrea Delogu sarà ricco di impegni. Per lei quattro programmi da condurre, ma il suo amore per questo mestiere è infinito. La prima volta su un palco, per Cristina D'Avena(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 12:57:00 GMT)

