Anche Stefano De Martino | Marco Borriello e Marco Fantini tra gli ospiti dell’Intimissimi

Grande Fratello Vip 3 : nel cast Anche Elia Fongaro - Andrea Mainardi - Stefano Sala e Benedetta Mazza : Il settimanale Spy, in edicola da venerdì 7 settembre, ufficializza e anticipa il cast del Grande Fratello Vip 3. Ai nomi già usciti nelle settimane scorse il giornale diretto da Massimo Borgnis aggiunge alcuni nomi interessanti: quelli dell'ex velino di Striscia la notizia Elia Fongaro, lo chef lanciato da La prova del cuoco Andrea Mainardi, l'ex professoressa de L'Eredità Benedetta Mazza e l'ex di Dayane Mello, già concorrente di Ballando ...

Marina La Rosa - sexy e audace su Instagram/ Video - Anche Stefano Gabbana gradisce il “remake” : Marina La Rosa, sexy e audace su Instagram: il Video "prendendosi gioco" di una famosa pubblicità fa impazzire il web, anche Stefano Gabbana gradisce il suo“remake”.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:11:00 GMT)

Stefano De Martino papà - vacanze a Ibiza con Santiago. Ma con loro c'è Anche la sua ex... : Dopo il suo impegno come inviato dell?Isola dei Famosi e messo da parte il suo impegno ad ?Amici?, Stefano de Martino si è concesso una lunga...

STEFANO DE MARTINO / Le vacanze hot con Gilda Ambrosio ad Ibiza : con loro Anche Marcello Sacchetta e... : STEFANO De MARTINO si trova ad Ibiza insieme a Gilda Ambrosio, la fashion blogger che frequenta da circa un anno. E per la prima volta pubblica su Instagram una sua foto.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 22:00:00 GMT)

Temptation Island vip - nel programma di Simona Ventura Anche Stefano Bettarini con la fidanzata : Volano gli ascolti di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ha superato ieri il 22,5% di share ottenendo quasi quattro milioni di telespettatori. La puntata più vista della storia della trasmissione che saluterà il pubblico mercoledì 1 agosto, evitando la sfida con The Good Doctor. Intanto, Mediaset e Fascino sono già al lavoro per realizzare la prima edizione vip del ...

Stefano Cucchi - tracce scritte dell’arresto cancellate dal registro con il biAnchetto. Carabinieri in Aula : ‘Pratica non regolare’ : Il nome di Stefano Cucchi cancellato con il bianchetto. Per questo mancano le tracce scritte del passaggio del geometra romano dalla compagnia Casilina per gli accertamenti fotosegnaletici e dattiloscopici durante l’arresto. “Una pratica non regolare“, hanno ribadito alcuni Carabinieri in servizio il 15 ottobre 2009, data dell’arresto di Cucchi, ascoltati alla Prima Corte d’Assise di Roma nell’udienza del processo iniziato il 13 ...

