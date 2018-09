Anche Huawei P8 Lite 2017 patch di agosto | meglio la memoria con l’aggiornamento B380

Anche su Huawei P8 Lite 2017 la finestra con la scansione delle Reti WiFi : replica ufficiale : Uno degli argomenti che tiene banco in questi giorni tra gli utenti in possesso di un Huawei P8 Lite 2017, e che al contempo hanno avuto modo di installare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, riguarda l'apparizione di una fastidiosa finestra tra un menù e l'altro. Mi riferisco al messaggio automatico dello smartphone con cui gli utenti vengono avvisati della possibilità di attivare la scansione delle Reti WiFi, Anche quando tale ...

A rilento GPU Turbo su Honor 10 : un avviso Anche per il pubblico Huawei : Si parla moltissimo in queste settimane del progetto GPU Turbo, se non altro perché agosto è stato il mese in cui abbiamo iniziato a toccare con mano il tanto atteso aggiornamento su Honor 10, con cui avremo modo di imbatterci in un apprezzabile passo in avanti dal punto di vista delle prestazioni in ambito gaming e sul fronte consumi. Dopo le notizie diramate nei giorni scorsi a proposito del cosiddetto Huawei P20 Pro, tocca tuttavia fare il ...

Anche Huawei P10 in aggiornamento : patch di agosto con firmware B375 : Un altro tassello si aggiunge al buon Huawei P10, reo di star ricevendo l'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto, con numero build VTR-L09 8.0.0.375(C432) per i modelli single SIM e VTR-L29 8.0.0.375(C432) per i Dual SIM. Il pacchetto sta arrivando in queste ore a bordo degli esemplari italiani no brand: dovreste averlo già ricevuto, o comunque riceverlo a giro molto stretto. La release ha un peso di 116MB, non è molto pesante, e per ...

Il notch Anche su Huawei Mate 20? Eccolo nel nuovo render : Il presunto Huawei Mate 20 si mostra in un nuovo render che unisce le indiscrezioni trapelate finora: cornici sottili e notch nella parte superiore saltano subito all'occhio. L'articolo Il notch anche su Huawei Mate 20? Eccolo nel nuovo render proviene da TuttoAndroid.

Huawei Video : la nuova piattaforma di streaming video presto Anche in Italia : Quello dello streaming video è un settore dove la competizione non manca a colpi di abbonamenti, miliardi di visualizzazioni e contenuti originali che offrono agli utenti del web la possibilità di godere di ogni contenuto possibile direttamente dal proprio smartphone o tablet con qualsiasi risoluzione. E’ chiaro che in mercato del genere i principali esponenti siano colossi del calibro di Netflix e Amazon che da tempo mettono a ...

Dopo la GPU - il gruppo Huawei “mette il turbo” Anche alla CPU : Archiviata la GPU, si passa alla CPU: il duo Huawei Honor, Dopo GPU Turbo vista su Honor Play, ha annunciato CPU Turbo L'articolo Dopo la GPU, il gruppo Huawei “mette il turbo” anche alla CPU proviene da TuttoAndroid.

Anche per TIM Oreo su Huawei P10 Lite : svolta finale il 27 luglio con pacchetto 362 : Ottime notizie per chi attendeva da tempo Oreo su Huawei P10 Lite TIM. Il rilascio dell'aggiornamento software sta riguardando Anche questo operatore, rimasto al palo (fino a questo momento) per la distribuzione di Android 8.0, nonostante i passi in avanti compiuti sugli esemplari no brand, Vodafone, Wind e Tre Italia. Le notifiche OTA sono già partite con segnalazione di un firmware leggermente più recente rispetto almeno a quello in dotazione ...

Huawei punta a superare Apple - Anche senza notche con l’aiuto di Honor : Huawei punta dichiaratamente al secondo posto nella classifica dei produttori di smartphone, senza ricorrere al notch e con l'aiuto di Honor. L'articolo Huawei punta a superare Apple, anche senza notche con l’aiuto di Honor proviene da TuttoAndroid.