AMICI 2019 Anticipazioni | novità sulla conduzione del daily e prime indiscrezioni sugli

AMICI di Maria De Filippi 2019 : il serale cambia giorno di messa in onda? : Amici 18: il talent show di Maria De Filippi non andrà più in onda il Sabato? Irama ha vinto la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi . Difatti il ragazzo di origini toscane è riuscito a vincere anche l’ultimissima sfida contro Carmen, aggiudicandosi così l’ambita coppa del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi . Per chi fosse interessato a cercare di prendere l’eredità del cantautore toscano si segnala, che ...

Stefano De Martino : no ad AMICI 18 ed Isola dei Famosi 2019 : Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha svelato dei retroscena inediti sul futuro televisivo di uno degli uomini più desiderati dagli addetti ai lavori. Stefano De Martino, come riporta la rubrica Chicce di Gossip, non prenderà parte alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi come inviato e non sarà nel cast di Amici (forse potrebbe infoltire il gruppo dei ballerini professionisti in previsione del serale). Per stare accanto ...