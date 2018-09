Alvaro Soler racconta Mar de Colores e la sua musica | “canzoni allegre perché abbiamo già

Alvaro Soler : è uscito il nuovo album “Mar De Colores”! Guarda la nostra video intervista : Alvaro ha anche un consiglio da darti The post Alvaro Soler: è uscito il nuovo album “Mar De Colores”! Guarda la nostra video intervista appeared first on News Mtv Italia.

Alvaro Soler - ecco il nuovo album : «Canto per tirare su il morale» : MILANO - 'Il mio lavoro è tirare su il morale, abbiamo già tanti problemi nella vita!. È difficile far scendere il sorriso ad Alvaro Soler: questo spagnolo di bell'aspetto, della propagazione di ...

Alvaro Soler presenta l'album 'Mar de colores' e annuncia : 'A maggio un grande show' : 'Io parlo tante lingue, ma nessuna bene; faccio tante cose, ma nessuna bene. Sono fatto così, per me non c'è un colore dominante'. Alvaro Soler celebra uno spirito da cittadino del mondo nel suo ...

Alvaro Soler ha annunciato il suo primo concerto al Forum di Milano : In programma il 9 maggio 2019

Alvaro Soler al Forum di Assago (Milano) nel 2019 : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Alvaro Soler al Forum di Assago (Milano) sarà in concerto nel 2019 per un'unica serata-evento. Il cantautore tornerà in concerto in Italia il prossimo anno e il primo evento annunciato è quello atteso al Forum di Assago per il 9 maggio. Con 390 milioni di streaming e mezzo miliardo di views su YouTube in tutto il mondo, Alvaro lancerà il 7 settembre il nuovo disco di inediti dal titolo Mar de Colores che presenterà anche in Italia nell'ambito ...

Musica – Alvaro Soler in concerto a Milano : DATA - INFO E PREZZI : Più di 390 milioni di stream e oltre mezzo miliardo di views su youtube in tutto il mondo: “La Cintura” certificato subito doppio platino. Alvaro Soler per la prima volta Live al Mediolanum Forum di Milano per una DATA evento Dopo il doppio sold-out nel 2017 al Fabrique di Milano, Alvaro Soler torna in Italia, per la prima volta al Mediolanum Forum di Milano, per un imperdibile DATA. Alvaro Soler porta a quota 5 il numero dei ...

Alvaro Soler : «Ho collaborato con Maître Gims ed è stato divertente» : “Ero in tour quando ho ascoltato la canzone per la prima volta”, ricorda Alvaro Soler. “E non vedevo l’ora di trovare un po’ di tempo per scrivere il testo in spagnolo per questo pezzo. Anche se in quel periodo ero davvero sovraccarico di lavoro, l’energia della canzone mi ha motivato! Gims è un grande artista ed è stato veramente divertente girare il video con lui a Parigi, Cergy.” “Lo Mismo”, questo il titolo del nuovo singolo dell’artista ...

Alvaro Soler - Ella | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Alvaro Soler, Ella: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Alvaro Soler, Ella Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Alvaro Soler è Ella: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 dElla canzone. Dal 17 agosto 2018, è disponibile sulle piattaforme streaming e negli store digitali, […]

Alvaro Soler a Forte dei Marmi : info scaletta e prezzi di biglietti per l’ultimo concerto in Italia : Alvaro Soler a Forte dei Marmi, in concerto a Villa Bertelli stasera. Domenica 12 agosto, Alvaro Soler a Forte dei Marmi (Lucca) si esibirà per l'ultimo dei quattro concerti estivi in programma nella penisola per il 2018. Dopo i live che ha tenuto a Marostica, Melilli e Valmontone nelle scorse settimane, Alvaro Soler approda a Forte dei Marmi per l'ultimo evento live dell'estate in Italia. Il concerto si terrà a Villa Bertelli, in Via ...

Alvaro Soler : grande attesa al Valmontone Outlet Summer Festival : Compositore, musicista e cantante, vincitore di 18 dischi di platino in Italia con più di 600 milioni di views e 200 milioni di stream in tutto il mondo. Soler che è stato anche giudice di X Factor ...

Alvaro Soler : "La cintura" è doppio disco di PLATINO! : Congratulazioni!

Alvaro Soler : è uscita la versione remix de "La cintura" con Flo Rida e Tini : C'è anche un nuovo video!

Il programma di Deejay On Stage a Riccione e tutti gli ospiti da Benji e Fede a Irama - Alvaro Soler e The Kolors : Oggi è stato comunicato il programma completo di Deejay On Stage a Riccione, ad agosto. Gli eventi, organizzati da Radio Deejay, prevedono le esibizioni di alcuni degli artisti italiani ed internazionali più apprezzati del momento. Tra i presenti, Benji e Fede ed Irama ma anche Ermal Meta, Elodie Di Patrizi e Michele Bravi. Il programma completo della nuova edizione di Deejay On Stage è stato annunciato attraverso i social network di Radio ...