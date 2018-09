Altro che sovranisti | sono loro i primi a sottomettersi

MotoGp – Altro che pace! Adesso Marquez spara a zero su Rossi : “non è voluto venire dal Papa” : Marc Marquez sembra non voler placare gli animi dopo quanto accaduto oggi in conferenza stampa a San Marino: le parole dello spagnolo della Honda su Valentino Rossi Clima teso a Misano alla vigilia dell’inizio del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Prendendo spunto dalle recenti dichiarazioni di Marc Marquez sulla sua disponibilità a fare immediatamente pace con Valentino Rossi, i giornalisti hanno invitato lo spagnolo a ...

“La prima volta”. Altro che Romina : con chi si presenta Al Bano a Venezia : Al Bano e Romina, Romina e Al Bano. E Loredana Lecciso. Sono mesi che la cronaca rosa non dà tregua a quello che è stato definito un ‘triangolo amoroso’. Da ormai 5 anni il cantante di Cellino San Marco e la sua ex moglie Romina Power hanno riallacciato i rapporti. Di lavoro, inizialmente, ma poi le voci di un ritorno di fiamma dopo la fine della relazione di lui con la Lecciso si sono fatte prepotenti. Per tutta ...

World of Warcraft : Battle for Azeroth : disponibili da oggi una nuova incursione - il Fronte di Guerra - le spedizioni mitiche con Chiavi del Potere e molto Altro : Che voi siate dell'Orda o dell'Alleanza, preparatevi a una nuova sfida! A partire da oggi, numerosi nuovi contenuti saranno disponibili per World of Warcraft: Battle for Azeroth, inclusa la prima incursione dell'espansione, Uldir, la prima stagione di spedizioni mitiche con Chiavi del Potere, la stagione del PvP classificato e l'inizio del ciclo del Fronte di Guerra. nuova incursione: Uldir Uldir è ora disponibile in modalità ...

Spazio - accusa shock dei russi per la falla della Soyuz : “Altro che meteorite - potrebbe essere stato un sabotaggio” : La falla riparata sulla Soyuz il 30 agosto scorso, e che aveva causato una fuga di ossigeno, potrebbe essere stata un sabotaggio deliberato. L’accusa, verso ignoti, arriva da Dmitry Rogozin, capo di Roskosmos, che ha rivelato come il foro sulla navetta agganciata alla Stazione spaziale internazionale non sia stato causato da un meteorite. A praticare il foro, ha spiegato Rogozin, potrebbe essere stato un “trapano“, utilizzato ...

Sarà un Altro l'inquilino di Downing Street che porterà la Gran Bretagna alla Brexit? : I dubbi del Labour Il timore di una serie di effetti collaterali incalcolabili sta lentamente facendosi strada nelle menti che elaborano la politica a Westminster e dintorni. Tanto che anche il ...

Il governo francese perde un Altro pezzo : si dimette anche il ministro dello Sport : 'Dopo 16 mesi appassionanti alla guida del ministero dello Sport, ho deciso di lasciare il governo per ragioni personali', ha detto l'ex campionessa di scherma. La sua uscita a sorpresa dall'...

Altro flop del governo. I gialloverdi archiviano anche la "pace fiscale" : Eppure, secondo quanto anticipato ieri da Italia Oggi, il governo e, in particolare, il ministero dell'Economia, Giovanni Tria, starebbe vagliando una mezza retromarcia. Di sicuro sarebbe stato ...

Courtois : 'Chelsea? Real Madrid di un Altro livello. A Stamford Bridge vedevo l'hotel dietro la tribuna' : Qui ho la possibilità di allenarmi con Sergio Ramos, il miglior difensore del mondo. Questa società è di un altro livello". Il 26enne belga rivolge poi delle critiche non solo a livello tecnico, ma ...

Sardegna - Altro che Ferragnez : qui c’è chi si sposa in miniera : Una spiaggia con sabbia finissima a acqua cristallina sarebbe stata una location troppo banale per il loro matrimonio, per non parlare della sala del Comune. Così, Matteo e Valentina hanno deciso di sposarsi nella miniera di Porto Flavia (Masua), nel comune di Iglesias (Sud Sardegna), in Sardegna. Nella galleria mineraria, meta turistica degli ultimi anni, che si affaccia sulla vista mozzafiato della spiaggia di Masua, di fronte al faraglione ...

“Harry lo fa - William no”. Altro sgarro a corte. Il gesto che fa clamore : Vivere una storia d’amore a Corte non è così semplice come si potrebbe immaginare. Altro che vita da sogno e libertà assoluta di godersi la vita… Ci sono regole ferree da seguire e protocolli inviolabili. Almeno che non ci si chiami Harry d’Inghilterra e allora ecco che qualche sgarro è permesso farlo. Meghan Markle e il principe Harry sono diventati marito e moglie lo scorso maggio e da allora sono apparsi spesso fianco ...

Altro che made in China : è un altro il paese che dominerà la scena globale : L'economia del Vietnam sta vivendo una stagione d'oro visto che uno smartphone su dieci venduti a livello mondiale è realizzato in Vietnam e solo lo scorso anno i prodotti Samsung da soli ...

Altro che Germania - ad allarmare i mercati è il confronto dell'Italia con Spagna e Portogallo : Milano. Con Wall Street chiusa per il Labour day, la giornata di oggi rappresenta l'occasione ideale per riflettere sui possibili focolai di crisi sui mercati mondiali. E il debito pubblico dell'Italia, insieme con il rallentamento della Cina, il riaccendersi delle tensioni commerciali, la crisi Arg

Giunti : 'Milan - Altro che funerale. Gattuso il nuovo Conte' : ' Il nuovo Conte potrebbe essere Rino - spiega l'ex tecnico del Perugia in una intervista a La Gazzetta dello Sport -. Va lasciato lavorare in serenità e sono certo che Leo e Maldini gli faranno da ...

Fedez e la Ferragni : matrimonio da 20 milioni - Altro che Totti FOTO e VIDEO : Un matrimonio da favola tra la influencer numero 1 al mondo cresciuta a Cremona e poi volata a Los Angeles, che per caso inciampa nel rapper, nato a Rozzano e diventato grande a Milano. Una coppia da ...