Alta velocità Roma-Firenze | guasti e treni in ritardo di oltre 3 ore

Alta velocità ROMA-FIRENZE : GUASTO SULLA LINEA/ Caos treni - ritardi fino a 240 minuti : GUASTO sull' ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE : Caos treni , ritardi fino a 240 minuti per un problema elettrico nel tratto fra Settebagni e Capena. Stop anche SULLA Roma-Napoli(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 23:31:00 GMT)

Alta velocità caos - ritardi oltre le 3 ore sulla Napoli-Firenze. Treni guasti e scarse informazioni - come ottenere i rimborsi : Un altro giorno da dimenticare per decine di migliaia di viaggiatori sui Treni ad Alta Velocità . Di nuovo l'Italia spaccata in due con i convogli che hanno accumulato ritardi fino a 180 minuti. ...