Allerta Meteo Estofex | maltempo sull’Italia da Nord a Sud | rischio nubifragi | grandine

Allerta Meteo - FOCUS sui violenti temporali pomeridiani di oggi : rischio violente grandinate [DETTAGLI] : 1/18 ...

Allerta Meteo - è un venerdì di forte maltempo sull’Italia : attenzione ai temporali pomeridiani : 1/9 ...

Allerta Meteo Milano - Lombardia : scatta monitoraggio dei fiumi Lambro e Seveso : Come vi abbiamo illustrato in questo articolo, l'ondata di maltempo che in queste ore si è attivata sulle regioni settentrionali sta già apportando fenomeni intensi con relativi disagi in...

Allerta Meteo - a Milano scatta l’allarme per Seveso e Lambro : La Regione Lombardia ha pubblicato l’avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per i possibili forti temporali previsti nell’area di Milano dalle ore 22 di oggi, giovedì 6 settembre, fino alle ore 00.00 di sabato 8 settembre. Il Comune di Milano ha pertanto disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale presso il centro di via Drago, per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Avviato, sempre ...

Maltempo e nubifragi in arrivo : scatta l'Allerta meteo : L'avviso della Protezione Civile: nelle prossime ore meteo in peggioramento al centro-nord. Ecco le regioni colpite

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : netto peggioramento al centro/nord - temporali “di forte intensità” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica in arrivo dalla Francia determinerà, nel corso delle prossime ore, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche su gran parte delle regioni settentrionali e sulle centrali tirreniche, con precipitazioni a carattere temporalesco, localmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “arancione” per temporali da stasera : La Sala operativa unica della Regione Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice arancione in riferimento alla costa centro meridionale e arcipelago e codice giallo per le zone interne dell’area centro meridionale per temporali e rischio idrogeologico e idraulico dalle 21 di stasera, giovedì, alle 9 di domattina, venerdì. Sono attesi temporali anche forti da stasera a domattina: potranno risultare localmente persistenti con abbondanti ...

Allerta Meteo Italia - violenti temporali in arrivo : i modelli vanno in tilt per le prossime ore - massima attenzione! : 1/7 ...

Allerta Meteo Estofex : allarme nubifragi - forti venti e grandine sul Centro Italia e in alcune zone del Nord : Allerta Meteo – Pericolosa Allerta Meteo di livello 2 emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il Centro Italia, il Mar Ligure, il Tirreno e l’Adriatico settentrionali valida fino alle 8 (ora Italiana) di domani, 7 settembre. Il rischio principale è rappresentato da forti venti e nubifragi. Livello di Allerta 1, invece, per le Alpi, la Francia meridionale e la Germania occidentale principalmente per nubifragi. Una forte ...

Allerta Meteo Veneto : ancora instabilità e temporali - possibili fenomeni anche intensi : Tra giovedì 6 e venerdì 7 settembre in Veneto sono previste precipitazioni, anche con rovesci e temporali, ad iniziare dalle zone montane nelle ore centrali di domani. Saranno possibili fenomeni locali anche intensi, con forti rovesci, grandinate e raffiche di vento. Il Centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto avverte pertanto della possibilità di eventi critici e disagi sulla rete idrografica minore e sul sistema fognario ...

Protezione Civile : Allerta gialla per il vulcano Etna. No meteo : ... il Dipartimento Scienza della Terra dell'Università di Firenze e il Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente. L'innalzamento del livello di ...

Allerta Meteo Estofex - ultime ore di maltempo : Italia centrale a rischio nubifragi e grandinate : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 2 per la Spagna orientale e parti del Mediterraneo occidentale principalmente per grandine di dimensioni molto grandi e forti venti. Un Allerta di livello 1 circonda queste aree: i pericoli sono simili ma con minori probabilità di verificarsi. Livello di Allerta 1 anche per parti dell’Europa centrale per nubifragi e isolata grandine di grandi ...

Maltempo Venezia : Allerta Meteo fino a domani : La Protezione civile del Comune di Venezia rende noto che il Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato della Regione Veneto diramato un avviso, in base al quale è prevista la prosecuzione, ancora fino a domani, lunedì 3 settembre, della fase d’instabilità meteo, con possibili rovesci e temporali localmente anche intensi. L'articolo Maltempo Venezia: allerta meteo fino a domani sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo Veneto : criticità “gialla” - ancora piogge intense e rischio innesco frana del Rotolon : Tempo ancora instabile in Veneto: da oggi pomeriggio sino a domani mattina alle ore 8 le previsioni Meteo indicano la persistenza di fenomeni temporaleschi sul territorio regionale, in particolare in prossimità dei rilievi e sulla pianura meridionale, con precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in diradamento dalla serata. Non sono esclusi fenomeni localmente intensi, con raffiche di vento e forti ...