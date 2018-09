Alla Festa del Moscato arriva Omar Fantini

Monza - un giorno di festa Alla reggia per i quattro anni di "Rinascita reale" : Sono quattro anni di Rinascita reale: sabato 8 settembre un giorno di festa alla reggia di Monza con iniziative e prezzi scontati per festeggiare l'anniversario della riapertura dopo il restauro. Ad ...

Alla Festa del Salame "Gagarin" - il primo insaccato nello Spazio : I migliori produttori di tutta Italia si sono dati appuntamento per la seconda edizione della maniFestazione, una tre giorni che celebra l'insaccato più amato al mondo, tra degustazioni-gourmet, ...

Fondi Lega - Salvini 'Processi come in Turchia'. Renzi 'Ladri'. Giorgetti dà forfait Alla Festa dell Unità : ROMA. Un terremoto politico. Al di là delle prime reazioni baldanzose di Matteo Salvini, 'Sono tranquillo, gli italiani sono con noi', 'temete l'ira dei giusti',, la sentenza del tribunale del Riesame ...

Gattinara disinfestata dAlla zanzare per la Festa dell'uva : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Gattinara disinFestata dalla ...

Giancarlo Giorgetti annulla la partecipazione Alla Festa de l'Unità dopo gli insulti di Matteo Renzi : Sbracava prima, quando aveva il 41% dei voti, e sbraca oggi che il suo partito vale un soldo di cacio. Matteo Renzi non s'è ancora arreso all'idea di essere un semplice senatore: a non essere più ...

Giorgetti non va Alla Festa del Pd a Ravenna : Salta il dibattito tra Giancarlo Giorgetti e Matteo Orfini previsto per questo pomeriggio alla festa Pd di Ravenna.Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, a quanto si apprende da fonti dell'organizzazione, ha dato forfait questa mattina.

Pd - Renzi Alla Festa dell’Unità : “Io colpito da fuoco amico due volte”. E dalla platea : “Subito il congresso - basta” : “Non vengo alla Festa dell’Unità per partecipare al gioco delle polemiche fra componenti interne al partito, io non ci gioco. Di fronte a questo governo io dico al Pd alziamoci e rimettiamoci in cammino. Per due volte mi è stata fatta la guerra, sono stato colpito da fuoco amico, i principali avversari erano quelli in casa. Ora basta con le polemiche, quando il segretario Martina aprirà il congresso ai candidati chi vince vince. C’è ...

Lecce - dAlla Festa alla contestazione : Chiricò divide la tifoseria : In questi giorni a Lecce continua a tenere banco il "caso Chiricò": durante il match pareggiato contro la Salernitana domenica scorsa, l'ingresso in campo del calciatore ex Foggia è stato accompagnato da tanti fischi che hanno letteralmente spaccato la tifoseria tra chi è contro e chi è pro Chiricò. Questa situazione è risultata molto triste perché si sono alzati addirittura dei cori si scherno tra settori dello stadio Leccese. Una guerra ...

Alessia Marcuzzi - festa con la famiglia Allargata per i 7 anni di Mia : dedica dolcissima a papà Facchinetti : Mega party per il compleanno della figlia di Alessia Marcuzzi. La piccola Mia, avuta da una relazione precedente con Francesco Facchinetti, ha compiuto sette anni e per l'occasione la sua...

L'arrivo di Fico Alla Festa dell'Unità ha scatenato un terremoto nel Pd : Nel Partito democratico le tensioni hanno ormai superato livelli di guardia, come certifica anche il 'termometro' dei deputati dem: dall'apparizione di Roberto Fico alla Festa dell'Unità, salutata con entusiasmo dai militanti presenti a Ravenna, il gruppo Whatsapp su cui i parlamentari si scambiano informazioni e opinioni continua a bippare di nuove notifiche. Particolarmente attivi sono gli esponenti vicini ...

Roberto Fico va Alla Festa dell'Unità di Ravenna : acclamato ed elogiato dai militanti PD : alla Festa dell'Unita' di Ravenna il presidente della Camera ha voluto passarci, una folla di militanti Pd e deputati dem lo hanno accolto come una star. Sembra quasi che la sinistra veda in Roberto Fico un degno successore di Renzi, Zingaretti, se non della Boldrini. L'esponente dei 5 Stelle ieri ha fatto una visita tra gli stand, preso un caffè, firmato il libro degli ospiti al bar al centro della kermesse e anche abbracciato alcuni volontari ...

Migranti - Di Maio : “Nessuna spaccatura nel M5s. Applausi a Fico Alla Festa del Pd? Tra il pubblico i nostri elettori” : “Sulla questione Migranti nessuna spaccatura, anzi. Siamo compatti come governo e come maggioranza. Ognuno chiaramente ha le sue opinioni ma quello che devo dire al presidente Fico glielo dico da amico e di persona, non a mezzo stampa. alla festa dell’Unità? Tanti Applausi perché nel pubblico c’erano tante persone nostre. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in riferimento alle parole di Roberto Fico nella ...

Grande festa Alla Fortezza di Castelfranco per i 60 anni di Mr. Puma : In seguito inizia la collaborazione con il Grande regista e autore teatrale Pippo Delbono e scrive e porta sui palchi spettacoli propri. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale ...

Volley - Mondiali 2018 : che festa in Italia - tutte le città e i palazzetti. Da Torino a Bari - lo Stivale abbraccia la pAllavolo : I Mondiali 2018 di Volley maschile saranno un vero e proprio spettacolo che coinvolgerà tutta l’Italia da Nord a Sud. Vediamo nel dettaglio quali saranno le città che ospiteranno la rassegna iridata e quali sono i palazzetti in cui si giocheranno le varie partite. L’Italia incomincerà la propria avventura a Roma dove il 9 settembre giocherà la partita inaugurale della rassegna iridata contro il Giappone. Tutti in campo al Foro Italico ...