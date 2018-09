Alimenti salva capelli dopo l’estate

dilei

: Buongiorno. ALIMENTI SALVA VITA. Pomodori soprattutto cotti, fragole,mirtilli, lamponi,broccoli,verze, uva nera, ag… - LambertucciR : Buongiorno. ALIMENTI SALVA VITA. Pomodori soprattutto cotti, fragole,mirtilli, lamponi,broccoli,verze, uva nera, ag… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Il ritorno dalle vacanze estive spesso è traumatico per i nostri, che risultano sfibrati e opachi, per renderli di nuovo belli e forti puntate sull’alimentazione. L’estate d’altronde mette a dura prova la chioma, fra lavaggi frequenti, cloro, sole e salsedine. Conclusi i mesi caldi i risultati dello stress subito sono evidenti: il colore è spento e isi spezzano più facilmente. Oltre ai trattamenti di bellezza, in salone oppure a casa, possiamo curare la capigliatura “da dentro” attraverso una dieta sana e ricca di cibi. Optate perricchi di amminoacidi solforati e di minerali come magnesio, rame, ferro e zinco, per eliminare l’effetto opacità e ravvivare il colore. Puntate sui grassi essenziali Omega 3, sulla vitamina C ed E per dare nutrimento e nuova forza alla capigliatura. State invece alla larga dagli ...