Al via ddl chiusura domenicale esercizi commerciali

via libera Consiglio dei ministri al ddl anticorruzione : Roma, 6 set., askanews, - Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che prevede misure per il contrasto della corruzione nella Pubblica amministrazione. È quanto si apprende da fonti ...

Ddl anticorruzione - via libera del consiglio dei ministri - : Il provvedimento contiene una serie di misure come il Daspo per i corrotti e l'impiego dell'agente sotto copertura

Cdm : via libera al ddl antiviolenza - pene più pesanti per aggressioni in ospedale : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ddl che prevede nuove misure contro gli episodi di violenza ai danni di medici e sanitari. Il provvedimento prevede l'inasprimento delle pene per gli atti di violenza e le minacce nei confronti degli operatori sanitari nell’esercizio della loro attività e la costituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza di tutto il ...

Cdm : via libera al ddl antiviolenza - pene più pesanti per aggressioni in ospedale : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ddl che prevede nuove misure contro gli episodi di violenza ai danni di medici e sanitari. Il provvedimento prevede l'inasprimento delle pene per gli ...

Legittima difesa : domani al via iter ddl : ANSA, - ROMA, 17 LUG - Inizia domani in commissione Giustizia di palazzo Madama l'iter del ddl sulla Legittima difesa. Un atto dovuto visto che dei cinque disegni di legge depositati uno è di ...