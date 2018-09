Pensioni d'oro - presentato il Ddl Tagli sopra 4.500€.Al via a gennaio : Depositato oggi, a distanza di più di un mese dall'annuncio, in Commissione Lavoro alla Camera la proposta di legge per Tagliare le Pensioni d'oro. La stretta riguarderà sindacati e parlamentari ma anche presidenza della Repubblica, magistrati della Corte dei Conti e della Corte costituzionale Segui su affaritaliani.it

Approvato il ddl Concretezza : via libera alle nuove assunzioni nel settore pubblico : Come annunciato dal premier Conte, è stato Approvato il disegno di legge Concretezza, così denominato proprio perchè mira ad effettuare misure concrete e tangibili nell'ambito della pubblica amministrazione [VIDEO], nel tempo più breve possibile. Il disegno di legge si sofferma sull'analisi di determinati punti, funzionali a garantire un rinnovamento del settore pubblico, come: lotta all'assenteismo; digitalizzazione della pubblica ...

Ddl anti-corruzione - arriva il via libera del Consiglio dei Ministri : Teleborsa, - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge , ddl, anti-corruzione proposto dal Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede . "Riteniamo il provvedimento particolarmente ...

via libera al ddl anticorruzione - arriva il Daspo perpetuo : Via libera in consiglio dei ministri al disegno di legge anticorruzione. Considerato una bandiera dai 5 Stelle, il testo prevede, tra le altre cose, il Daspo, l'interdizione dai pubblici uffici, a ...

Al via ddl chiusura domenicale esercizi commerciali : Ddl per la chiusura domenicale negozi al via. Se passa sarà la fine delle passeggiate ai centri commerciali delle famiglie. Un ritorno al passato che sarà salutato con gioia dai lavoratori sfruttati e sempre più ‘mobbizzati’ dalle grandi catene commerciali. Esperimento fallito, tuona il governo dopo aver visto che le vendite del commercio al dettaglio sono state inferiori di oltre 5 miliardi di euro ai livelli del 2011. Protestano le ...

via libera Consiglio dei ministri al ddl anticorruzione : Roma, 6 set., askanews, - Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che prevede misure per il contrasto della corruzione nella Pubblica amministrazione. È quanto si apprende da fonti ...

Ddl anticorruzione - via libera del consiglio dei ministri - : Il provvedimento contiene una serie di misure come il Daspo per i corrotti e l'impiego dell'agente sotto copertura

Cdm : via libera al ddl antiviolenza - pene più pesanti per aggressioni in ospedale : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ddl che prevede nuove misure contro gli episodi di violenza ai danni di medici e sanitari. Il provvedimento prevede l'inasprimento delle pene per gli atti di violenza e le minacce nei confronti degli operatori sanitari nell’esercizio della loro attività e la costituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza di tutto il ...

Legittima difesa : domani al via iter ddl : ANSA, - ROMA, 17 LUG - Inizia domani in commissione Giustizia di palazzo Madama l'iter del ddl sulla Legittima difesa. Un atto dovuto visto che dei cinque disegni di legge depositati uno è di ...