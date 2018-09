repubblica

: Ai, i bot sviluppano pregiudizi anche da soli - filmring : Ai, i bot sviluppano pregiudizi anche da soli - rep_tecno : Ai, i bot sviluppano pregiudizi anche da soli [aggiornamento delle 12:44] - UniversoSocialM : Ai, i bot sviluppano pregiudizi anche da soli -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Un esperimento del Mit e dell’università di Cardiff ha dimostrato che non solo le intelligenze artificiali possono acquisire i “bias” dei programmatori masvilupparne in autonomia, in contrasto l’una all’altra