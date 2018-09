Addio Mac Miller | morto il rapper ex fidanzato di Ariana Grande

tvzap.kataweb

: RT @conorshumor: Troppe persone stanno morendo o hanno rischiato di morire per la stessa causa ed ogni volta questa sensazione di impotenza… - mieczyslaw02 : RT @conorshumor: Troppe persone stanno morendo o hanno rischiato di morire per la stessa causa ed ogni volta questa sensazione di impotenza… - bottiglia69 : Addio a Mac Miller, il rapper aveva 26 anni - Shamo_2002 : Perfavore se volete ricordare Mac,cercate di ricordarlo non solo come l'ex di Ariana Grande ma anche come grande ar… -

(Di sabato 8 settembre 2018) Èa soli 26 anni Macstatunitense noto anche per la sua relazione con, attualmente impegnata con Pete Davidson. A dare la notizia è stato il sito Tmz.com, secondo cui l’artista sarebbeper overdose. Il decesso è avvenuto venerdì 7 settembre intorno a mezzogiorno; la polizia allertata da un amico che ha chiamato il 911 dalla casa di Mac lo ha trovato senza vita nella sua camera da letto nella casa di San Fernando Valley. I problemi con la droga e la storia conPer anni Macha lottato contro la dipendenza da sostanze stupefacenti, problema con cui ha dovuto fare i conti anche dopo la rottura con la popstar, alla quale è stato legato per 2 anni. Nel maggio scorso ilsi era schiantato con la sua auto contro un palo della luce ed era scappato dopo che la polizia aveva tentato di arrestarlo per averlo ...