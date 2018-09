Addio a Burt Reynolds | star di «Boogie Nights» e «Quella sporca ultima meta»

vanityfair

(Di venerdì 7 settembre 2018)La Hollywood degli anni Settanta nell’immaginario collettivo ha il suo volto, la faccia da furbo seduttore dimorto a 82 anni per un infarto in Florida. Da mancato sportivo era diventato attore di talento, capace però di rifiutare ruoli che avrebbero potuto fare di lui ancora di più un’icona. «Ho rifiutato troppi ruoli, ero troppo arrogante e troppo stupido», ha detto anni dopo essersi lasciato alle spalle la proposta per il provino per James Bond, ma anche il ruolo Han Solo inWars andato a Harrison Ford e quello di Bruce Willis in Die Hard. Aveva detto no anche a Qualcuno volò sul nido del cuculo e Voglia di tenerezza: «In entrambi c’è Jack Nicholson e sono contento, è il più grande della mia generazione, ma sono stato ...