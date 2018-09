Addio a Burt Reynolds Il sex symbol burbero che stregò Hollywood

ilgiornale

: Addio a #BurtReynolds, star di 'Boogie Nights' e 'Un tranquillo weekend di paura' - Agenzia_Ansa : Addio a #BurtReynolds, star di 'Boogie Nights' e 'Un tranquillo weekend di paura' - LaStampa : Addio all’attore Burt Reynolds, ecco alcuni dei suoi grandi successi - sole24ore : Addio a Burt Reynolds, «baffo» di Hollywood dall’incasso facile -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Un'altra leggenda discompare e ha il nome di, uno dei degli attori americani più popolari tra gli anni Settanta e gli Ottanta del Novecento, quando film, con lui protagonista, come Boogie Nights. L'altra, Quella sporca ultima meta, Un tranquillo weekend di paura e Smokey and the Bandit facevano sognare le platee di mezzo mondo. L'interprete, ritenuto un sex-per la fisicità fortemente mascolina, è morto in Florida, allo Jupiter Medical Center, stando alle dichiarazioni del suo manager, Erich Kritzer. Nominato agli Oscar nel 1997, per il suo ruolo in Boogie Nights,ha goduto d'una carriera incredibile, spalmata su sette decadi (oltre settanta i film), volendo includere le sue ultime apparizioni in Deliverance. Il suo agente Todd Eisner ha semplicemente detto: ", si è trattato di un infarto". Apprendendo della sua morte, Arnold ...