Acne | arriva il vaccino che la elimina

(Di venerdì 7 settembre 2018) Una nuova ricerca accende le speranze di tante persone in lotta con brufoli e punti neri: presto potrebbere unin grado dire l’. La notizia è stata diffusa dal Journal of Investigative Dermatology, che ha riportato i risultati di una ricerca condotta da un team internazionale di studiosi presso l’Università della California. L’obiettivo degli esperti? Debellare l’e sembrano esserci (quasi) riusciti, grazie ad una ricerca molto promettente. I brufoli, le infiammazioni e le lesioni della pelle, costituiscono un grave problema per moltissime persone, causando problemi psico-fisici molto gravi. Ad oggi non esistono terapie in grado dire o prevenire l’, ma solo cure che consistono nell’utilizzo di lozioni e creme antibiotiche, in diete particolari e trattamenti con la luce. Presto però le cose potrebbero cambiare ...