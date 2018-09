Accoltellato durante un comizio il candidato presidente del Brasile Jair Bolsonaro

huffingtonpost

(Di venerdì 7 settembre 2018) È in condizioni serie ma stabili, ildi estrema destra alle presidenziali delche ieri,unè statoda un uomo che - riferisce la polizia - ha detto di aver agito "su ordine di Dio". Il politico, ex militare, ampiamente in testa nelle intenzioni di voto per le presidenziali del 7 ottobre, secondo i medici non potrà essere dimesso dall'ospedale prima di un "prima di una settimana, 10 giorni". Sarà costretto, dunque, a interrompere la sua campagna elettorale. Uno stop che arriva a un mese da un voto che si preannuncia essere il più imprevedibile della storia delè stato aggredito mentre era portato in spalle dai suoi sostenitori, in unnella città di Juiz de Flora, a metà strada tra Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Le sue condizioni sono state ...